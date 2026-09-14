Сидни Суини ще получи предложение за брак скоро

Музикалният предприемач Скутър Браун има сериозни намерения към актрисата Сидни Суини и според източници, цитирани от Page Six, може да ѝ предложи брак през следващите шест месеца. Към момента нито Браун, нито Суини са потвърдили планове за годеж.

45-годишният бивш музикален мениджър, работил с звезди като Джъстин Бийбър и Ариана Гранде, бил силно отдаден на връзката си с 29-годишната звезда от „Еуфория“ и „Прислужницата“. Източник на изданието твърди, че Скутър Браун вижда в Сидни Суини „съвременна Мерилин Монро“ и разглежда отношенията им като дългосрочни.

Двамата бяха забелязани през последните дни и на богослужение за Рош Хашана в Гринуич, Кънектикът. Малко по-рано се появиха заедно във Венеция, където демонстрираха близост по време на престоя си около Венецианския филмов фестивал.

На 12 септември, когато Сидни Суини навърши 29 години, Скутър Браун публикува романтично видео, в което двамата танцуват и се целуват. Той определи отношенията им като „истинско партньорство“ и написа, че актрисата го е накарала да гледа с вълнение към бъдещето.

Сидни Суини и Скутър Браун се запознаха през лятото на 2025 г. покрай сватбата на основателя на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция. Първоначално отношенията им бяха описвани като неангажиращи, но през следващите месеци двойката започна все по-често да се появява заедно. По-късно източници на People и Us Weekly съобщиха, че връзката е станала значително по-сериозна.

През последните месеци Сидни Суини прекарва време и с трите деца на Скутър Браун от брака му с Яел Коен. Двойката пътува заедно, включително до Австралия, а Браун придружава актрисата и на част от професионалните ѝ ангажименти.

Според Page Six влиянието на Скутър Браун се простира и върху професионалния живот на Сидни Суини. Изданието се позовава на информация, че той е помогнал за контакт между актрисата и влиятелни представители на агенцията CAA. Подобни твърдения остават базирани на анонимни източници и не са коментирани официално от Суини.

Скутър Браун и Яел Коен се разделиха през 2021 г., а разводът им беше финализиран през 2022 г. Сидни Суини, от своя страна, прекрати дългогодишната си връзка и годежа с продуцента Джонатан Давино през 2025 г.