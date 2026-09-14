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ЕЦБ предупреди: Цените на газа и електроенергията заплашват да разпалят отново инфлацията в еврозоната

ЕЦБ предупреди: Цените на газа и електроенергията заплашват да разпалят отново инфлацията в еврозоната

14 Септември, 2026 15:25 476 12

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  • петер казимир

ЕЦБ очаквано повиши лихвените проценти за втори път тази година на заседанието си в четвъртък

ЕЦБ предупреди: Цените на газа и електроенергията заплашват да разпалят отново инфлацията в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в еврозоната може да се окаже по-висока от вече повишените прогнози, а цените на природния газ и електроенергията се превръщат във все по-сериозен риск, заяви управителят на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

ЕЦБ очаквано повиши лихвените проценти за втори път тази година на заседанието си в четвъртък и увеличи редица от прогнозите си за инфлацията. Това засили очакванията на финансовите пазари, че през следващата година може да има до три допълнителни повишения на лихвите.

„Вниманието ми вече е насочено по-малко към цените на петрола и горивата и все повече към цените на газа и електроенергията“, заяви Казимир. По думите му инфлацията при храните, която има важно значение за нагласите и инфлационните очаквания, също се очаква да се ускори. Той подчерта, че рисковете пред инфлацията „определено са насочени към по-високи стойности“.

Цените на природния газ в Европа са достигнали най-високото си равнище от почти четири години, след като европейските страни отложиха попълването на газовите си хранилища през лятото с надеждата, че конфликтът с Иран ще приключи и цените ще се понижат. Сега, при значително по-ниски от обичайните запаси, страните бързат да ги попълнят, което допълнително повишава цените и вероятно ще оскъпи отоплението и електроенергията.

Казимир предупреди и за предстоящ натиск върху цените на храните заради комбинация от фактори, сред които сушата в Европа, климатичното явление Ел Ниньо и поскъпването на дизеловото гориво и торовете. По думите му енергийният шок вече продължава по-дълго от очакваното и последиците му все още не са се отразили напълно на икономиката. Следващото заседание на ЕЦБ е на 29 октомври, като пазарите оценяват на около 60 на сто вероятността за ново повишение на лихвите след срещата на финансовата институция.

Предупреждението на Казимир бе подкрепено и от члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел, която също предупреди за тревожните тенденции при цените на енергията, допълва Ройтерс. По думите ѝ конфликтът в Близкия изток се оказва много по-продължителен от първоначалните очаквания, а поскъпването на енергията е „доста тревожно“. Шнабел посочи, че опасенията вече не се отнасят само до петрола, но и до преработените петролни продукти и природния газ, особено в Европа.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата

    7 2 Отговор
    Евтина газ...руска, искате ли?

    Коментиран от #2, #4, #8, #11

    15:30 14.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Ганчо иска истинска «Корзина с заботой» не на Радев ментето.

    15:32 14.09.2026

  • 3 Паразити

    3 2 Отговор
    Пазарната икономика е имитация на конкуренция, а в същност картели и монополи. За цялото време в комунизма съм бил свидетел само на три поскъпвания, а след това за 35 години, хиляди и все оправдани с нещо си.

    Коментиран от #12

    15:33 14.09.2026

  • 4 Сесесере

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Кога руската газ е била евтина не копеи!

    Коментиран от #7

    15:35 14.09.2026

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    Инфлацията всъщност не е лошо нещо , ако знаеш как да я използваш !! Питайте кредитните милионери от 90-те , които взеха по 1-2 милиона долара от банките , а върнаха сума като за една вечеря в ресторант !!! Та така и с държавните дългове , ако някой не знае !!

    15:36 14.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    А кой надува цените с безумните си санкции и "зелени" политики?!!!
    Извънземните? арменския поп?! Путин и Тръмп виновни за крайното малоумие на Урсулите!!!

    15:36 14.09.2026

  • 7 мушмул

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Преди да се издървите на РФ!

    Коментиран от #9

    15:37 14.09.2026

  • 8 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Ако можете да обясните копеите що Раша с "евтините" газ и петрол тъне в мизерия , а държави без грам газ и петрол , като Германия , Япония , Южна Корея , Швейцария и т.н. от векове живеят в охолство , може и да вденете какви бръмбари имате в главите !! А да не забравя и Венецуела и Аржентина примерно , макар че единственото изключение е САЩ , ама там газа и петрола са ПОД 5 (пет) процента от икономиката , а не 80-90 като в другите споменати !

    15:42 14.09.2026

  • 9 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "мушмул":

    В отчетите на Булгаргаз (официални документи) пише , че по времето , когато не сме се "издървили" , България е плащала между 400 и 550 долара за 1000 куб !! В момента плаща между 350 и 400 !

    15:45 14.09.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    Влязохме в еврозоната и почнаха пожарите - както в складовете на емко.

    15:49 14.09.2026

  • 11 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Сигурно и не помните , че Газпром официално беше осъден за злоупотреба с монополно положение и изкуствено завишаване на цени и връща МИЛИАРДИ на страни в Европа , включително България ??

    15:52 14.09.2026

  • 12 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Паразити":

    Едната е пазарна икономика,другата - планова,всяка от тях със своите плюсове и минуси.Плюс за плановата е липсата на сериозни кризи и рядкото поскъпване,минус е недостиг на някои стоки и свръхпроизводство на други.

    15:54 14.09.2026

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