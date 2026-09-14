ЕЦБ предупреди: Цените на газа и електроенергията заплашват да разпалят отново инфлацията в еврозоната

Инфлацията в еврозоната може да се окаже по-висока от вече повишените прогнози, а цените на природния газ и електроенергията се превръщат във все по-сериозен риск, заяви управителят на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
ЕЦБ очаквано повиши лихвените проценти за втори път тази година на заседанието си в четвъртък и увеличи редица от прогнозите си за инфлацията. Това засили очакванията на финансовите пазари, че през следващата година може да има до три допълнителни повишения на лихвите.
„Вниманието ми вече е насочено по-малко към цените на петрола и горивата и все повече към цените на газа и електроенергията“, заяви Казимир. По думите му инфлацията при храните, която има важно значение за нагласите и инфлационните очаквания, също се очаква да се ускори. Той подчерта, че рисковете пред инфлацията „определено са насочени към по-високи стойности“.
Цените на природния газ в Европа са достигнали най-високото си равнище от почти четири години, след като европейските страни отложиха попълването на газовите си хранилища през лятото с надеждата, че конфликтът с Иран ще приключи и цените ще се понижат. Сега, при значително по-ниски от обичайните запаси, страните бързат да ги попълнят, което допълнително повишава цените и вероятно ще оскъпи отоплението и електроенергията.
Казимир предупреди и за предстоящ натиск върху цените на храните заради комбинация от фактори, сред които сушата в Европа, климатичното явление Ел Ниньо и поскъпването на дизеловото гориво и торовете. По думите му енергийният шок вече продължава по-дълго от очакваното и последиците му все още не са се отразили напълно на икономиката. Следващото заседание на ЕЦБ е на 29 октомври, като пазарите оценяват на около 60 на сто вероятността за ново повишение на лихвите след срещата на финансовата институция.
Предупреждението на Казимир бе подкрепено и от члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел, която също предупреди за тревожните тенденции при цените на енергията, допълва Ройтерс. По думите ѝ конфликтът в Близкия изток се оказва много по-продължителен от първоначалните очаквания, а поскъпването на енергията е „доста тревожно“. Шнабел посочи, че опасенията вече не се отнасят само до петрола, но и до преработените петролни продукти и природния газ, особено в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вовата
Коментиран от #2, #4, #8, #11
15:30 14.09.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Вовата":Ганчо иска истинска «Корзина с заботой» не на Радев ментето.
15:32 14.09.2026
3 Паразити
Коментиран от #12
15:33 14.09.2026
4 Сесесере
До коментар #1 от "Вовата":Кога руската газ е била евтина не копеи!
Коментиран от #7
15:35 14.09.2026
5 гост
15:36 14.09.2026
6 ДрайвингПлежър
Извънземните? арменския поп?! Путин и Тръмп виновни за крайното малоумие на Урсулите!!!
15:36 14.09.2026
7 мушмул
До коментар #4 от "Сесесере":Преди да се издървите на РФ!
Коментиран от #9
15:37 14.09.2026
8 гост
До коментар #1 от "Вовата":Ако можете да обясните копеите що Раша с "евтините" газ и петрол тъне в мизерия , а държави без грам газ и петрол , като Германия , Япония , Южна Корея , Швейцария и т.н. от векове живеят в охолство , може и да вденете какви бръмбари имате в главите !! А да не забравя и Венецуела и Аржентина примерно , макар че единственото изключение е САЩ , ама там газа и петрола са ПОД 5 (пет) процента от икономиката , а не 80-90 като в другите споменати !
15:42 14.09.2026
9 гост
До коментар #7 от "мушмул":В отчетите на Булгаргаз (официални документи) пише , че по времето , когато не сме се "издървили" , България е плащала между 400 и 550 долара за 1000 куб !! В момента плаща между 350 и 400 !
15:45 14.09.2026
10 Сандо
15:49 14.09.2026
11 гост
До коментар #1 от "Вовата":Сигурно и не помните , че Газпром официално беше осъден за злоупотреба с монополно положение и изкуствено завишаване на цени и връща МИЛИАРДИ на страни в Европа , включително България ??
15:52 14.09.2026
12 Сандо
До коментар #3 от "Паразити":Едната е пазарна икономика,другата - планова,всяка от тях със своите плюсове и минуси.Плюс за плановата е липсата на сериозни кризи и рядкото поскъпване,минус е недостиг на някои стоки и свръхпроизводство на други.
15:54 14.09.2026