Нов проблем пред Левски преди мача със Залцбург

Нов проблем е напът да се стовари върху Левски и Хулио Веласкес. И отново става дума за контузия, пише Мач Телграф.

Този път травма получи Мехди Мубарик. Мароканецът бе заменен принудително в 57-ата минута от Евертон Бала.

Все още не е ясно каква е контузията и колко ще продължи възстановяването. Участието му в мача с Ред Бул Залцбург за Лига Европа в четвъртък обаче е под сериозна въпросителна.