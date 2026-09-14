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Нов проблем пред Левски преди мача със Залцбург

Нов проблем пред Левски преди мача със Залцбург

14 Септември, 2026 14:00 1 037 4

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол

Този път травма получи Мехди Мубарик. Мароканецът бе заменен принудително в 57-ата минута от Евертон Бала

Нов проблем пред Левски преди мача със Залцбург - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нов проблем е напът да се стовари върху Левски и Хулио Веласкес. И отново става дума за контузия, пише Мач Телграф.

Този път травма получи Мехди Мубарик. Мароканецът бе заменен принудително в 57-ата минута от Евертон Бала.

Все още не е ясно каква е контузията и колко ще продължи възстановяването. Участието му в мача с Ред Бул Залцбург за Лига Европа в четвъртък обаче е под сериозна въпросителна.


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