Нов проблем пред Левски преди мача със Залцбург

Нов проблем е напът да се стовари върху Левски и Хулио Веласкес. И отново става дума за контузия, пише Мач Телграф.
Този път травма получи Мехди Мубарик. Мароканецът бе заменен принудително в 57-ата минута от Евертон Бала.
Все още не е ясно каква е контузията и колко ще продължи възстановяването. Участието му в мача с Ред Бул Залцбург за Лига Европа в четвъртък обаче е под сериозна въпросителна.
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1 къде е качеството обаче
14:11 14.09.2026
2 Осмокласника
14:36 14.09.2026
3 Дичо
14:53 14.09.2026
4 Домакин на Ботев Вр
14:55 14.09.2026