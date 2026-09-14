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Жозе Моуриньо похвали млада звезда и попита: Няма въпроси за дузпи?

Жозе Моуриньо похвали млада звезда и попита: Няма въпроси за дузпи?

14 Септември, 2026 12:31 535 0

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  • арда гюлер

Искам да играем добре и да спечелим, нищо повече от това

Жозе Моуриньо похвали млада звезда и попита: Няма въпроси за дузпи? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо застана пред медиите преди гостуването на тима си на Елче, насрочено за вторник вечер на стадион "Мартинес Валеро" от шестия кръг на испанската лига.

"Искам да спечелим. Искам да играем добре и да спечелим, нищо повече от това," заяви той.

Възхищението към младия Арда Гюлер се изля от португалеца, който похвали способността на младока да прави разликата на терена. "Качеството му е изумително: острото му виждане, неговата решителност, стабилността, която внася в представянето на отбора, и креативността му. Той има огромен потенциал, а статистиката му вече е впечатляваща."

Моуриньо дори си позволи поразително сравнение: "Може би не искам да преувеличавам и да казвам, че е най-добрият, най-добрият, най-добрият, три пъти, но да, той е най-добрият, най-добрият."

"Ясно е, че създаването на голове е важно, отборната работа е изключително важна, а ежедневната работа е важна и той я върши изцяло, но има и друг Винисиус."

На въпрос за по-ранните му забележки, че са му нужни три месеца, за да види Реал Мадрид във формата, която иска, Моуриньо обясни, че не визира магическо решение, а по-скоро по-развит отбор с продължаването на работата.

"Това, което имам предвид, е, че искам да бъдем по-добри, отколкото сме днес, в рамките на три месеца, но нямам магическа рецепта, която да ни направи много силни за три месеца," заяви още Моуриньо.

"Не мисля, че е възможно да се пресира високо през всичките деветдесет минути, това не е нашият стил," обясни той.

"Не харесвам стила на ниска защита, но също така не искам да страдаме твърде много, защото противникът вкарва два или три гола, които принуждават вратаря да прави страхотни спасявания."

Чуамени ще получи по-голяма роля в предстоящия период, потвърди Моуриньо, след ограничените му появи в предишните мачове след завръщането му. "Той се подобрява постоянно и се чувства по-силен и по-уверен. Ще играе утре. В момента не мога да определя броя на минутите, които ще играе," каза той.

Запитан относно твърдението на Ламин Ямал, че заслужава Златната топка, Моуриньо отказа да влезе в спор с играча на Барселона.

"Не коментирам изказванията на играчи. Уважавам всички мнения, но не ги коментирам," каза той кратко.

Точно когато разговорът изглеждаше приключил, Моуриньо отправи също въпрос.

"Няма въпроси за дузпи? Това е странно, нали?", каза той, оставяйки двусмислен намек относно съдийството преди сблъсъка с Елче.


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