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Спортът по ТВ във вторник (15 септември)

Спортът по ТВ във вторник (15 септември)

15 Септември, 2026 06:26 364 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (15 септември) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диема спорт 2

12:55 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Теджън" - "Киото Санга"
19:00 Футбол: Купа на елита на БФС, жребий
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ливърпул" - "Тотнъм"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Кашима Антлърс" - "Нюкасъл Джетс"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Бурирам Юнайтед"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Аин" - "Ал Насър"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ипсуич" - "Арсенал"

Нова спорт

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гамба" (Осака) - "Конг Ан Ханой"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Аркадаг" - "Ал Мухарак"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Уест Хем" - "Фулъм"

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, I етап

Макс спорт 2

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Северна Македония - Португалия
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Украйна

Диема спорт

18:30 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Несебър"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Рединг" - "Брентфорд"

Макс спорт 3

19:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Дженоа" - "Сюдтирол"
22:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Фиорентина" - "Пиза"

Макс спорт 1

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Финландия

Ринг

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Германия
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Италия

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Еспаньол"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Реал" (Мадрид)
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Платенсе" - "Флуминензе"
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш, "Сао Пауло" - "Бока Хуниорс"


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