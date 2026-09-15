Спортът по ТВ във вторник (15 септември)

Диема спорт 2
12:55 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Теджън" - "Киото Санга"
19:00 Футбол: Купа на елита на БФС, жребий
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ливърпул" - "Тотнъм"
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Кашима Антлърс" - "Нюкасъл Джетс"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Бурирам Юнайтед"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Аин" - "Ал Насър"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ипсуич" - "Арсенал"
Нова спорт
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гамба" (Осака) - "Конг Ан Ханой"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Аркадаг" - "Ал Мухарак"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Уест Хем" - "Фулъм"
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, I етап
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Северна Македония - Португалия
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Украйна
Диема спорт
18:30 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Несебър"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Рединг" - "Брентфорд"
Макс спорт 3
19:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Дженоа" - "Сюдтирол"
22:00 Футбол: Купа на Италия, II кръг, "Фиорентина" - "Пиза"
Макс спорт 1
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Финландия
Ринг
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Германия
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Италия
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Еспаньол"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Реал" (Мадрид)
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Платенсе" - "Флуминензе"
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш, "Сао Пауло" - "Бока Хуниорс"
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