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Днес става ясно името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол

Днес става ясно името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол

5 Октомври, 2026 08:00 709 4

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Досегашният ръководител Георги Глушков приключва своя мандат, а за поста се състезават трима кандидати

Днес става ясно името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес предстои да бъде обявено името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол (БФБ).

Досегашният ръководител Георги Глушков приключва своя мандат, а за поста се състезават трима кандидати.

Това са президентът на баскетболния клуб Левски, Константин Папазов, Орлин Атанасов, известен като съосновател на ББЛ, и Николай Рашков, настоящ директор на мъжките и женските национални отбори.

Извънредното Общо събрание е насрочено да започне днес, в 9:00 часа, в София.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корумпиран до край!

    1 0 Отговор
    Корупцията е жестока каквото и да стане ,представете си най лошото и го умножете по 1000

    Коментиран от #2

    08:02 05.10.2026

  • 2 Онзи некадърен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Корумпиран до край!":

    но пък болно амбициозен ревльо ще успее да доведе българският баскетбол до нивото на българския футбол...

    08:09 05.10.2026

  • 3 Фанданго

    2 0 Отговор
    А новият президент на футболният съюз,кога?

    09:07 05.10.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Титката е уредил нещата

    09:41 05.10.2026

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