Днес става ясно името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол

Днес предстои да бъде обявено името на следващия президент на Българската федерация по баскетбол (БФБ).

Досегашният ръководител Георги Глушков приключва своя мандат, а за поста се състезават трима кандидати.

Това са президентът на баскетболния клуб Левски, Константин Папазов, Орлин Атанасов, известен като съосновател на ББЛ, и Николай Рашков, настоящ директор на мъжките и женските национални отбори.

Извънредното Общо събрание е насрочено да започне днес, в 9:00 часа, в София.