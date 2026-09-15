Със 140 евро ще се увеличат годишните смеки за ток в Нидерландия

Жителите на Нидерландия ще плащат средно със 140 EUR повече годишно за ток през 2027 г. поради рязкото увеличение на тарифите за електрическите и газовите мрежи, съобщава NU.nl, позовавайки се на предварителни оценки на Нидерландския орган за потребителите и пазарите (ACM).

Според портала таксите за достъп до електрическата мрежа ще се увеличат средно с 89 EUR годишно, а до газоразпределителната мрежа - с допълнителни 52 EUR. Това представлява допълнителен разход от приблизително 12 EUR на месец. Окончателните тарифи ще бъдат обявени през декември. Средно мрежовите тарифи ще се увеличат с 19%, въпреки че увеличението ще варира в зависимост от оператора. Както отбелязва NU.nl, това значително надвишава темпа на растеж от последните години. Очаква се значително увеличение на разходите и за компаниите, свързани към високоволтовата мрежа на TenneT.

Според портала, основната причина за увеличението са мащабните инвестиции в разширяване и модернизиране на претоварената електропреносна мрежа на страната. Според някои оценки, през следващите 15 години ще са необходими приблизително 235 милиарда евро за изграждане на нови електропроводи и подстанции.

„Добре осъзнаваме, че това е значително увеличение и че то засяга клиентите“, каза Валтер Бийн, финансов директор на мрежовата компания Liander. Той добави, че операторите се опитват да изразходват средствата възможно най-ефективно, но разширяването на мрежовата инфраструктура изисква значителни инвестиции. Както отбелязва NU.nl, претоварването на мрежата вече ограничава жилищното строителство и способността на бизнеса да разширява производството. Според някои оценки, свързаните с това загуби за икономиката могат да варират от 10 до 40 милиарда евро годишно.

Рязкото увеличение на тарифите е свързано и с началото на нов петгодишен регулаторен период. Новите правила позволяват на мрежовите оператори по-бързо да прехвърлят инвестиционните разходи за инфраструктура върху потребителите, а също така да отчитат увеличението на разходите през предходните пет години в тарифите. Според директора на ACM Михиел Денкерс, основното увеличение ще се случи през 2027 г., след което се очаква тарифите да се увеличават с приблизително 5-6% годишно.

Покачване на цената на газа

В същото време свързването към газовата мрежа става значително по-скъпо. В допълнение към промените в методите за изчисление, това се дължи на намаляващото потребление на газ: разходите за поддръжка на инфраструктурата се разпределят между все по-малко потребители.

На този фон представители на мрежовите компании призоваха властите да определят дългосрочни енергийни приоритети, като по-специално решат в кои райони трябва да се развиват централизирани отоплителни мрежи и къде трябва да се разположи индустрията в бъдеще. Те смятат, че липсата на такива решения принуждава операторите да подготвят инфраструктурата за няколко възможни сценария едновременно, създавайки риск от свръхинвестиране.

Реакция на правителството

Нидерландският министър на климатичната политика и зеления растеж Стентье ван Велдховен заяви, че правителството разбира опасенията на гражданите относно нарастващите разходи. Тя също така подчерта необходимостта от постепенно намаляване на използването на изкопаеми горива и увеличаване на дела на възобновяемата енергия. Тя заяви, че енергията „ще остане средно достъпна“ за повечето жители и че през предстоящата зима ще бъде създаден специален фонд, който да помага на домакинствата, които не могат да плащат сметките си.

Очаква се Нидерландия да премине към нова тарифна система за потребление на електроенергия от 2029 г. В момента всички домакинства плащат една и съща фиксирана сума, но в бъдеще размерът на плащането може да варира в зависимост от обема на консумираната електроенергия и времето от деня, в което се използва.