ВАР скандалът в Манчестър: Арбитрите отстранени след спорно решение

Горещи страсти разтърсиха английския футбол след като Манчестър Сити надделя над Манчестър Юнайтед с минималното 1:0 на „Олд Трафорд“. В центъра на вниманието попаднаха не само играчите, но и съдиите, отговарящи за системата ВАР – Мат Донахю и неговият асистент Блейк Антробъс. Двамата бяха лишени от наряди за предстоящите кръгове във Висшата лига, след като ръководството на Pro Ref, начело с Хауърд Уеб, взе категорично решение да ги отстрани временно.
Ключовият момент настъпи в 60-ата минута, когато Ерлинг Холанд реализира победното попадение за „гражданите“. Първоначално голът бе отменен заради засада, но след намесата на ВАР решението бе променено – попадението бе зачетено, тъй като кракът на защитника Патрик Доргу покриваше норвежкия нападател. Въпреки това, ситуацията предизвика бурни дебати, тъй като Енцо Фернандес, намиращ се в положение на засада, направи опит да играе с топката непосредствено преди удара на Холанд.
От Pro Ref официално признаха, че е била допусната „грешка в преценката“ при анализа на ситуацията. Организацията изтъкна, че ВАР арбитърът не е отчел потенциалното влияние на Фернандес върху играта и е трябвало да препоръча преглед на ситуацията на терена. Това пропускане доведе до незабавни дисциплинарни мерки – Донахю и Антробъс няма да получат назначения за мачове от Висшата лига през този и вероятно следващия уикенд.
Въпреки че останаха с човек по-малко още в 23-ата минута след червения картон на Фил Фоудън, „небесносините“ успяха да удържат победата и да запазят перфектния си актив от началото на сезона. Триумфът на Сити обаче бе засенчен от съдийския скандал, който отново постави под въпрос надеждността на ВАР системата във Висшата лига.
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