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Трагедия в монтанската областна група: 44-годишен футболист почина по време на мач в Чипровци

Трагедия в монтанската областна група: 44-годишен футболист почина по време на мач в Чипровци

5 Октомври, 2026 21:45 376 1

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  • инцидент-
  • футболни новини

По време на двубоя състезателят е колабирал изведнъж

Трагедия в монтанската областна група: 44-годишен футболист почина по време на мач в Чипровци - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент помрачи футболния мач от монтанската областна група между отборите на Миньор (Чипровци) и Ракета (Габровница). 44-годишен футболист от състава на гостите издъхна неочаквано малко преди последния съдийски сигнал на срещата.

Сигналът за тежкия случай е подаден около 17:40 часа. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на двубоя състезателят е колабирал изведнъж на терена и е изпаднал в пълно безсъзнание.

На пострадалия незабавно е оказана първа долекарска помощ от дежурния медицински специалист на стадиона. Пристигналият екип от филиала на спешния център в Чипровци обаче само е констатирал смъртта на мъжа.

Тялото на починалия футболист е транспортирано в отделението по „Съдебна медицина“ към болницата в Монтана, където предстои да бъде извършена аутопсия за установяване на точните здравословни причини за фаталния край. Изкарването на пълните обстоятелства около инцидента продължава под прякото наблюдение на Окръжната прокуратура в Монтана.


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