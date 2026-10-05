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УЕФА наложи парични глоби на Левски и АЕК Атина след плейофите в Шампионската лига

УЕФА наложи парични глоби на Левски и АЕК Атина след плейофите в Шампионската лига

5 Октомври, 2026 22:29 424 0

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Българският шампион е санкциониран с общо 22 625 евро

УЕФА наложи парични глоби на Левски и АЕК Атина след плейофите в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към УЕФА официално обяви финансовите санкции за Левски и АЕК Атина в следствие на провинения по време на двата мача помежду им в плейофния кръг на Шампионската лига.

Българският шампион е санкциониран с общо 22 625 евро заради нарушения на феновете по време на първия сблъсък, изигран на националния стадион „Васил Левски“. От тази сума 16 000 евро са наложени заради блокиране на пътеходите на трибуните, а останалите 6 625 евро са за хвърлени предмети към терена.

Финансовото наказание за АЕК Атина е двойно по-голямо и възлиза на точно 45 000 евро за пропуски и провинения на реванша в Атина. Гръцкият първенец ще трябва да плати 20 000 евро заради блокирани пътеходи на стадиона и още 18 000 евро поради използване на лазери срещу състезателите. Към тези глоби се добавят 5 000 евро за това, че домакините не са осигурили безопасността на делегацията на Левски, както и нови 2 000 евро заради използване на пиротехника.


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