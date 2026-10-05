Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус се прицелва в Пиер-Емил Хойберг за зимния трансферен прозорец

Ювентус се прицелва в Пиер-Емил Хойберг за зимния трансферен прозорец

5 Октомври, 2026 21:24 357 1

  • пиер-емил хойберг-
  • ювентус-
  • олимпик марсилия-
  • лучано спалети-
  • левски-
  • лига европа-
  • серия а-
  • футболни новини

Старши треньорът на „бианконерите“ Лучано Спалети вижда в лицето на полузащитника ключов лидер в халфовата си линия

Ювентус се прицелва в Пиер-Емил Хойберг за зимния трансферен прозорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус е поставил като цел №1 за предстоящия зимен трансферен прозорец датския национален халф на Олимпик Марсилия Пиер-Емил Хойберг, съобщава Gazzetta dello Sport. Старши треньорът на „бианконерите“ Лучано Спалети вижда в лицето на полузащитника ключов лидер в халфовата си линия и дори потенциален кандидат за капитановата лента на тима. Според италианското издание задълбочаващата се криза във френския клуб може да улесни преговорите и да доведе до сделка още между двата полусезона.

През изминалото лято торинският гранд проучваше варианти за подсилване в халфовата линия, провеждайки контакти с Леон Горецка, който в крайна сметка премина в Астън Вила, както и с Франк Кеси, избрал офертата на Аталанта.

Датският капитан има активен договор с Олимпик Марсилия до 2028 година, но институционалните и спортни затруднения при марсилци могат да принудят ръководството да продаде една от най-важните си фигури, за да балансира бюджета.

Междувременно Хойберг притесни щаба на своя клуб, след като бе сменен принудително още в 10-ата минута по време на двубоя на Дания срещу Уелс в Лигата на нациите заради болки в задната част на лявото бедро. На състезателя предстоят детайлни медицински прегледи, които да установят точното му състояние.

Олимпик Марсилия се намира в изключително трудна позиция на предпоследното място във френската Лига 1. Тимът е съперник и на българския Левски в груповата фаза на Лига Европа, като двата отбора предстои да премерят сили на 26 ноември на стадион „Стад Велодром“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти са слуги

    0 0 Отговор
    на Коминтерна

    21:47 05.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове