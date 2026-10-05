Ювентус се прицелва в Пиер-Емил Хойберг за зимния трансферен прозорец

Италианският гранд Ювентус е поставил като цел №1 за предстоящия зимен трансферен прозорец датския национален халф на Олимпик Марсилия Пиер-Емил Хойберг, съобщава Gazzetta dello Sport. Старши треньорът на „бианконерите“ Лучано Спалети вижда в лицето на полузащитника ключов лидер в халфовата си линия и дори потенциален кандидат за капитановата лента на тима. Според италианското издание задълбочаващата се криза във френския клуб може да улесни преговорите и да доведе до сделка още между двата полусезона.

През изминалото лято торинският гранд проучваше варианти за подсилване в халфовата линия, провеждайки контакти с Леон Горецка, който в крайна сметка премина в Астън Вила, както и с Франк Кеси, избрал офертата на Аталанта.

Датският капитан има активен договор с Олимпик Марсилия до 2028 година, но институционалните и спортни затруднения при марсилци могат да принудят ръководството да продаде една от най-важните си фигури, за да балансира бюджета.

Междувременно Хойберг притесни щаба на своя клуб, след като бе сменен принудително още в 10-ата минута по време на двубоя на Дания срещу Уелс в Лигата на нациите заради болки в задната част на лявото бедро. На състезателя предстоят детайлни медицински прегледи, които да установят точното му състояние.

Олимпик Марсилия се намира в изключително трудна позиция на предпоследното място във френската Лига 1. Тимът е съперник и на българския Левски в груповата фаза на Лига Европа, като двата отбора предстои да премерят сили на 26 ноември на стадион „Стад Велодром“.