Националът Марин Петков стана баща на малката Изабел

Българският национал Марин Петков стана баща за първи път, след като половинката му Александрина го дари с дъщеричка на име Изабел. Радостната вест бе официално потвърдена от Българския футболен съюз.

Вчера нападателят бе освободен от лагера на представителния ни тим по лични причини. Решението бе взето от президента на БФС Георги Иванов по предложение на временния селекционер Атанас Рибарски, за да може футболистът да бъде до семейството си в този специален момент.

Петков, който носи екипа на саудитския Ал-Таавун, бе избран за „Футболист номер 1“ на международния турнир FIFA Series 2026. В допълнение той е и водещият реализатор в актуалния състав на „лъвовете“ със своите 7 точни попадения с националната фланелка.

От Българския футболен съюз публикуваха официално съобщение в социалните мрежи с пожелания към младото семейство:

„Целият екип на националния отбор пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти!“

Българският тим гостува тази вечер на Люксембург на „Стад дьо Люксембург“ с начален час 21:45. Главен арбитър на двубоя ще бъде латвиецът Андрис Трейманис.