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Ботев Пловдив със специален черен екип в памет на трагично загиналия Илиян Филипов

Ботев Пловдив със специален черен екип в памет на трагично загиналия Илиян Филипов

5 Октомври, 2026 22:52 398 5

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От пловдивския клуб излязоха с официална позиция

Ботев Пловдив със специален черен екип в памет на трагично загиналия Илиян Филипов - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив ще излезе в предстоящия си двубой срещу Славия със специално изработена черна екипировка в памет на финансовия благодетел и президент на клуба Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември. Всички състезатели на „жълто-черните“ ще носят черна фланелка, в чийто център на гърдите ще бъде изобразен ликът на клубния ръководител.

От пловдивския клуб излязоха с официална позиция относно решението си да почетат паметта на своя президент:

„Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов. В следващите си мачове представителният отбор ще играе с черен екип, посветен на президента на клуба. Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката – винаги част от Ботев, където е неговото място. Футболистите на Ботев Пловдив ще носят този екип както на „Колежа“, така и на всеки стадион в страната.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитко

    4 0 Отговор
    Трагично или логично от свирения?!?

    22:57 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Време е

    4 0 Отговор
    Що ли не си прекръстят "клуба" на "Филипов"? Хем ще го почетат, хем ще спрат да петнят Ботевото име...

    23:12 05.10.2026

  • 4 Питам

    1 0 Отговор
    Има ли още някой който да се съмнява , че Пловдив е мафиотски град ?

    23:13 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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