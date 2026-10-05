Ботев Пловдив със специален черен екип в памет на трагично загиналия Илиян Филипов

Ботев Пловдив ще излезе в предстоящия си двубой срещу Славия със специално изработена черна екипировка в памет на финансовия благодетел и президент на клуба Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември. Всички състезатели на „жълто-черните“ ще носят черна фланелка, в чийто център на гърдите ще бъде изобразен ликът на клубния ръководител.
От пловдивския клуб излязоха с официална позиция относно решението си да почетат паметта на своя президент:
„Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов. В следващите си мачове представителният отбор ще играе с черен екип, посветен на президента на клуба. Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката – винаги част от Ботев, където е неговото място. Футболистите на Ботев Пловдив ще носят този екип както на „Колежа“, така и на всеки стадион в страната.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитко
22:57 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Време е
23:12 05.10.2026
4 Питам
23:13 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.