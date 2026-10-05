Ботев Пловдив със специален черен екип в памет на трагично загиналия Илиян Филипов

Ботев Пловдив ще излезе в предстоящия си двубой срещу Славия със специално изработена черна екипировка в памет на финансовия благодетел и президент на клуба Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември. Всички състезатели на „жълто-черните“ ще носят черна фланелка, в чийто център на гърдите ще бъде изобразен ликът на клубния ръководител.

От пловдивския клуб излязоха с официална позиция относно решението си да почетат паметта на своя президент:

„Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов. В следващите си мачове представителният отбор ще играе с черен екип, посветен на президента на клуба. Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката – винаги част от Ботев, където е неговото място. Футболистите на Ботев Пловдив ще носят този екип както на „Колежа“, така и на всеки стадион в страната.“