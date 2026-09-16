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Официално: Меси получи последна повиквателна за Аржентина

Официално: Меси получи последна повиквателна за Аржентина

16 Септември, 2026 06:47 529 1

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Легендата ще получи специално изпращане преди окончателния край на кариерата си с националния отбор

Официално: Меси получи последна повиквателна за Аржентина - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лионел Меси получи повиквателна за националния отбор на Аржентина за предстоящата международна пауза. Ветеранът ще бъде част от състава на Лионел Скалони, като включването му има специално значение, защото Аржентина подготвя официално изпращане на легендарния нападател.

Меси наскоро обяви решението си да сложи край на кариерата си с националния отбор. 39-годишният футболист приключва един от най-успешните периоди в историята на аржентинския футбол, в който спечели два пъти Копа Америка и един път световната титла, както и редица индивидуални отличия.

Според информация на Фабрицио Романо Меси ще се сбогува с феновете на Аржентина на 6 октомври. Нападателят ще вземе участие в приятелския мач срещу Бенин, който ще се проведе на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес. Това ще бъде специалният момент, в който осемкратният носител на „Златната топка“ официално ще затвори страницата с националния отбор.


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    Още една легенда на футбола отива в историята, а нови не се виждат.

    07:45 16.09.2026

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