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Ливърпул с категорична победа над Тотнъм в Карабао Къп

Ливърпул с категорична победа над Тотнъм в Карабао Къп

16 Септември, 2026 00:02 355 0

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Алексис Мак Алистър, Коди Гакпо и Доминик Собослай отбелязаха за „червените“ от Мърсисайд, докато Конър Галахър даде надежди на „шпорите“ за нещо повече от просто почетен гол

Ливърпул с категорична победа над Тотнъм в Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На стадион "Анфийлд" Ливърпул затвърди реномето си на един от фаворитите в турнира Карабао Къп, след като надделя с 3:1 над колебливия Тотнъм. Вълнуващият сблъсък от третия кръг предложи динамика, красиви голове и неочаквани обрати, но в крайна сметка "червените" от Мърсисайд заслужено си осигуриха място в следващата фаза.

В началните минути лондончани демонстрираха амбиция и създадоха няколко опасни положения. Лукас Бергвал бе близо до попадение, но стражът на домакините Гиорги Мамардашвили показа отличен рефлекс и запази мрежата си суха.

Отговорът на Ливърпул не закъсня – Рио Нгумоа изведе Люис Кума, но Мартин Дубравка спаси гостите от ранен гол.

В средата на първата част Алексис Мак Алистър разпечата вратата на Тотнъм с прецизен удар от границата на наказателното поле, изпращайки топката неспасяемо в горния ляв ъгъл – 1:0 за Ливърпул.

Тотнъм не се предаде и малко след гола Мохамед Кудус пропусна отлична възможност да изравни, пращайки топката над напречната греда.

В края на първата част Мак Алистър също не успя да удвои аванса на домакините, след като не намери целта от близка дистанция. След почивката Ливърпул увеличи преднината си.

В 54-ата минута Коди Гакпо се възползва от добра атака и с премерен удар направи резултата 2:0.

Мамардашвили продължи да блести под рамката на "червените", но в 69-ата минута допусна грешка, която позволи на Конър Галахър да намали изоставането на Тотнъм с глава – 2:1.

В заключителните минути напрежението нарасна, а Ливърпул не получи дузпа след спорна ситуация с Кевин Дансо. Вратарят Мамардашвили отново се намеси решително, спасявайки опасен удар на Омар Мармуш.

В добавеното време Доминик Собослай сложи точка на спора с великолепен далечен шут, оформяйки крайното 3:1.

Резултати от други срещи в третия кръг на Карабао Къп:

Питърбро – Барнзли 3:3 (7:6 след дузпи)

Уест Хем – Фулъм 2:3

Рединг – Брентфорд 1:2


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