Болоня уволнява Тедеско след само четири мача и вече има готов заместник

Болоня е напът да се раздели с Доменико Тедеско след само четири мача от началото на сезона. „Рособлу“ все още нямат победа в Серия А и са спечелили едва една точка, което е накарало ръководството да вземе решение за треньорска рокада.

Според „La Gazzetta dello Sport“ ръководството на клуба вече е провело среща с Тедеско, на която е изразило притесненията си от резултатите. Белгийският специалист е поел отговорност за слабия старт и е признал, че изпитва затруднения при намирането на решения за проблемите на отбора.

Болоня иска да не допусне Тедеско да води тима в следващия мач, като вече са проведени ключови контакти с Рафаеле Паладино. За италианския специалист дори е подготвен договор и именно той се очаква да заеме овакантения пост.

Сред останалите разглеждани варианти са били Стефано Пиоли, Игор Тудор и Роберто Д’Аверса, но към този момент Паладино е предпочитаният избор на ръководството.