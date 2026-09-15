Арсенал триумфира срещу Ипсуич в Купата на Лигата

Арсенал демонстрира класа и хъс, за да си осигури място в четвъртия кръг на Купата на Лигата на Англия. "Артилеристите" се наложиха с категоричното 4:2 над амбициозния домакин Ипсуич, а главният герой на спектакъла бе едва 16-годишният Макс Дауман.

Още от първия съдийски сигнал възпитаниците на Микел Артета показаха, че са дошли за победа. Само за 16 минути лондончани вече водеха с два гола. Първо, след прецизна асистенция на Еберичи Езе, младият Дауман откри резултата в 7-ата минута. Малко по-късно, след нова брилянтна комбинация, Чуквунонсо Мадуеке подаде на Дауман, който удвои преднината на Арсенал.

След почивката "артилеристите" не намалиха темпото. В 47-ата минута отново Дауман се разписа, оформяйки своя втори гол в мача и практически обезкуражавайки съперника. Само единадесет минути по-късно Микел Мерино също се разписа, слагайки точка на спора и фиксирайки резултата на 4:0.

Въпреки тежкия резултат, домакините не се предадоха. Енис Мехмети върна едно попадение в 62-ата минута, а в добавеното време Чуба Акпом оформи крайното 2:4.