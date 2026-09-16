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Основната потребителска кошница с хранителни и хигиенни стоки за четиричленно семейство в Хърватия е 484 евро

Основната потребителска кошница с хранителни и хигиенни стоки за четиричленно семейство в Хърватия е 484 евро

16 Септември, 2026 07:26 465 8

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За семейство от трима души стойността на основната потребителска кошница през август възлиза на 384 евро

Основната потребителска кошница с хранителни и хигиенни стоки за четиричленно семейство в Хърватия е 484 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През август потребителската кошница с основни хранителни стоки и хигиенни материали за четиричленно семейство в Хърватия е струвала средно 484,15 евро, с 3,16 евро повече спрямо юли, като най-високи разходи са отчетени в Дубровнишко-неретванския окръг, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данните от ежемесечно проучване на портала за сравнение на цени Koliko.hr, предаде БТА.

Най-скъпата потребителска кошница със стоки от първа необходимост е регистрирана в Дубровнишко-неретванския окръг (498,75 евро), следвана от Загреб (496,33 евро) и Карловачкия окръг (495,82 евро). Най-евтина е тя в Бродско-посавинския окръг (467,36 евро), следвана от Сисашко-мославинския окръг (467,97 евро) и Вуковарско-сремския окръг (469,50 евро). Разликата между най-скъпия и най-евтиния окръг е намаляла от 35,12 евро на 31,39 евро.

За семейство от трима души стойността на основната потребителска кошница през август възлиза на 384,56 евро – увеличение с 2,33 евро спрямо юли, а стойността на кошницата за един човек се е повишила със 74 цента до 248,17 евро.

Основната потребителска кошница включва 51 основни хранителни стоки и стоки за битова хигиена и покрива минималните месечни нужди, без да включва луксозни стоки или излишък. Тя съдържа основни хранителни продукти от първа необходимост, месо, по-евтини видове риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци, както и средства за лична хигиена и хигиена на дома. Значителна част от кошницата се състои от продукти с регулирани цени, съобщават от Koliko.hr.

Стандартната кошница е поскъпнала с 22 цента

Стандартната потребителска кошница с хранителни и хигиенни стоки, включваща 77 артикула и целяща да отразява по-точно типичното потребление на домакинствата, е струвала средно 726,80 евро през август, с 22 цента повече спрямо юли.

И този път най-висока цена на кошницата е отчетена в Дубровнишко-неретванския окръг – 749,73 евро, следвана от Истрийския окръг със 747,16 евро и Задарския окръг със 743,47 евро. Най-евтина тази кошница е била в Сисашко-мославинския окръг със 703,50 евро, следвана от Пожешко-славонския окръг със 706,01 евро и Бродско-посавинския окръг със 707,28 евро. Разликата между най-скъпия и най-евтиния окръг е намаляла от 48,57 евро на 46,22 евро.

Стандартната потребителска кошница за тричленно домакинство е струвала 579,83 евро – цена, останала практически непроменена спрямо юли, а стойността на кошницата за един човек е поевтиняла с 50 цента до 327,65 евро.

Базовата потребителска кошница е по-евтина на годишна база, а стандартната – по-скъпа

На годишна база двете потребителски кошници се движат в противоположни посоки. Стойността на базовата кошница за четиричленно семейство е спаднала от 488,48 евро през август 2025 г. на 484,15 евро през август тази година, докато стандартната кошница е поскъпнала от 718,45 евро на 726,80 евро.

Ана Кнежевич, председател на Хърватската асоциация за защита на потребителите (HUZP), заяви, че потребителите са очаквали поне сезонните плодове и зеленчуци да поевтинеят.

„Но нямахме късмет... Както винаги, най-тежко засегнати са пенсионерите с най-ниски доходи – те могат само да подминават скъпите плодове и зеленчуци и да се дивят на цените“, каза тя.

Проучването е установило също, че регионалните разлики в цените са нараснали през последната година. Разликата между най-евтината и най-скъпата „базова потребителска кошница“ се е увеличила от 22,44 евро на 31,39 евро, а разликата при стандартната кошница е нараснала от 33,39 евро на 46,22 евро.

„Нашето проучване ясно показва трайна и нарастваща разлика в цените в рамките на едни и същи търговски вериги, в зависимост от това дали те оперират в крайбрежни или вътрешни райони. Цената на туризма се плаща не само от посетителите, но и от местните жители, които не работят в туристическия сектор. И петте най-скъпи стандартни потребителски кошници са в крайбрежните райони, а фактът, че същият месечен пазар струва с 46 евро повече в Дубровник, отколкото в окръг Сисак-Мославина, е красноречив“, каза Синиша Богданич от Koliko.hr.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    А НАШАТА КОШНИЦА ПРОБИТА!БЛАГОДАРИМ НА ДЖИЛЯЗКО И РАДЕВ! ОЩЕ НЯМА НИКОЙ В ЗАТВОРА ЗА ПОГРОМА НАД БЪЛГАРИЯ? А РАДЕВ?

    07:28 16.09.2026

  • 2 ДА ВИ КАЖА АКО НЕ ЗНАЕТЕ

    8 3 Отговор
    В Хърватска с 484 евро четиричленно семейство не може да изкара месеца. Спрете да пишете глупости.

    07:33 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    7 0 Отговор
    Цяла нощ не съм спал от мисли за Хърватия. Всички българи сме така.

    07:38 16.09.2026

  • 5 Бръм

    5 0 Отговор
    Живо ме интересуваше Хърватия. Сега, ако може и потребителската кошница в Индия и Конго, че да сравним с доходите на българите.

    07:40 16.09.2026

  • 6 Тити

    0 1 Отговор
    А у нас тази сума е двойна ама комунето Радев не ни казва защо е така?!!

    07:42 16.09.2026

  • 7 Минималната

    4 1 Отговор
    им заплата е 1 050 € !

    07:42 16.09.2026

  • 8 Платена медия

    1 0 Отговор
    Пълни глупости, миналата седмица бях там, сутрин за закуска две банички с напитка струват 10 евро, в ресторант под 100 евро сметка не съм имал. За разлика от тук обаче, въпреки високите цени, качеството е на ниво

    07:44 16.09.2026

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