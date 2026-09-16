Спортът по ТВ в сряда (16 септември)

Нова спорт
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сеул" - "Персиб Бандунг"
15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Виетел" - "Мелбърн Виктори"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Нахда" - "Ал Таавун"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Райан" - "Ал Файсали"
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джеонбук" - "Кашива Рейсол"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Порт" - "Висел Кобе"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Ковънтри" - "Астън Вила"
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, II етап
16:30 Колоездене (мъже): ГП на Валония
18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап
Ринг
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Дания - Сърбия
19:45 Футбол: Лига Европа, "Омония" - "Селта"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Андерлехт" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Евертън" - "Уулвърхемптън"
bTV Action
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - България
22:00 Футбол: Лига Европа, "Милан" - "Бенфика"
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Лига Европа, "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Съндърланд" - АЗ "Алкмаар"
Макс спорт 1
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Румъния
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Словения
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Сантандер"
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Лига де Кито" - "Палмейрас"
Макс спорт 2
22:00 Футбол: Лига Европа, "Олимпиакос" - "Ягелония"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"
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