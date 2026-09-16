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Народните представители ще разгледат промените в Закона за Търговския регистър

Народните представители ще разгледат промените в Закона за Търговския регистър

16 Септември, 2026 07:12 314 1

  • народни представители-
  • промени-
  • закон за търговския регистър

Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица

Народните представители ще разгледат промените в Закона за Търговския регистър - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица. Според предварителната програма, като първа точка в дневния им ред е залегнал законопроектът за промените в Закона за Търговския регистър, съобщават от Нова телевизия.
Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от Агенцията по вписванията. Така, смятат вносителите, ще се преодолее значителното забавяне на разглеждане на заявления в Търговския регистър и ще се осигури възможност за произнасяне в срок.


България
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