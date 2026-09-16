Народните представители ще разгледат промените в Закона за Търговския регистър

Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво

Втори взрив в складове на ЕМКО в рамките само на месец повдига сериозни въпроси за сигурността. Отново става дума за обект с боеприпаси, а причинит ...