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Полша демонстрира класа и подчини Украйна на Европейското по волейбол

Полша демонстрира класа и подчини Украйна на Европейското по волейбол

15 Септември, 2026 22:46 665 0

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Безапелационна победа за полския тим в София – четвърти пореден успех без загубен гейм

Полша демонстрира класа и подчини Украйна на Европейското по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Безмилостна доминация – така може да се опише представянето на полския национален отбор по волейбол в четвъртия им мач от група „Б“ на Европейското първенство за мъже, което се провежда в София. Поляците не оставиха никакви шансове на Украйна, като спечелиха категорично с 3:0 гейма (25:20, 25:13, 25:22) и затвърдиха лидерската си позиция в групата, където се състезават и световните вицешампиони от България.

С този успех Полша продължава победния си марш на турнира, като до момента не е загубила нито един гейм – истинско доказателство за класата и амбициите на тима. Това бе четвърта поредна победа за „белите и червените“, които се превръщат във фаворит не само в групата, но и в надпреварата като цяло.

За украинския състав това бе последният двубой в груповата фаза и първа загуба на шампионата. Въпреки усилията на Васил Тупчи, който реализира 8 точки и бе най-резултатен за своя тим, украинците не успяха да се противопоставят на мощната игра на съперника.

В редиците на Полша блестяха Бартоломей Боладз с впечатляващите 20 точки, а Вилфредо Леон и Томаш Форнал добавиха по 13 точки към актива на отбора.

След този категоричен успех Полша уверено гледа към елиминационната фаза, докато Украйна ще трябва да анализира представянето си и да се подготви за следващите предизвикателства.


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