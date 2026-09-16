Лоша новина за Интер: Хакан Чалханоглу пропуска дербито с Рома

Хакан Чалханоглу е напът да пропусне ключовия мач на Интер срещу Рома в събота заради контузия. Турският полузащитник не взе участие в драматичната победа с 5:3 над Удинезе в понеделник, след като получи проблем в дясното бедро.

Интер потвърди състоянието му след медицинските изследвания във вторник. „Прегледите показаха разтежение на адукторния мускул на дясното бедро. Състоянието му ще бъде оценено през следващите дни“, обявиха от клуба.

Чалханоглу започна като титуляр и отбеляза гол в първите два мача на Интер за сезона срещу Монца и Каляри. След това се появи като резерва при победата над Наполи, а впоследствие отново бе в стартовия състав при загубата от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Според информациите в Италия контузията ще го извади от състава за гостуването на Рома. Двата отбора са с перфектен актив след първите кръгове, като Рома води в класирането заради по-добрата голова разлика. Тимът на Джан Пиеро Гасперини е допуснал само един гол и е реализирал 12 в четири мача. Съботният сблъсък на „Олимпико“ ще бъде първият от октомври 2014 г. насам, в който два отбора с пълен актив след поне четири кръга се срещат в битка за върха.