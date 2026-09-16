Новини
Любопитно »
Български дизайнер със самостоятелно шоу на Седмицата на модата в Милано

Български дизайнер със самостоятелно шоу на Седмицата на модата в Милано

16 Септември, 2026 07:18 375 1

  • дизайнер-
  • едис пала-
  • седмица на модата-
  • милано-
  • шоу

Сред специалните гости на първия ред се очаква да бъдат международните музикални звезди GIMS и Мохамед Рамадан

Български дизайнер със самостоятелно шоу на Седмицата на модата в Милано - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Българският дизайнер Едис Пала ще представи собствено ревю в рамките на Седмицата на модата в Милано. Шоуто е включено в официалния календар на Milan Fashion Week и Camera Nazionale della Moda Italiana и ще се състои на 23 септември, съобщава nova.bg.


Пала ще покаже пред международна публика колекцията си за сезон пролет/лято 2027. Събитието ще отбележи и 10 години от създаването на неговия моден бранд EDIS PALA.

"Елате ни вижте, имаме какво да покажем": Дебют на България на Седмицата на дизайна в Милано

Това ще бъде четвъртото поредно участие на дизайнера в Milan Fashion Week, но за първи път той ще има самостоятелно runway шоу в официалната програма.

Ревюто започва в 10:30 часа местно време, или 11:30 часа българско. Сред специалните гости на първия ред се очаква да бъдат международните музикални звезди GIMS и Мохамед Рамадан. Двамата изпълнители вече са работили с българския дизайнер, като са избирали негови модели за свои визии в музикални видеоклипове.

Шоуто се очаква да привлече и представители на международните модни медии. Сред поканените са редактори на издания като Vogue и ELLE, както и представители на модната, музикалната и развлекателната индустрия.

Присъствието на български популярни личности сред гостите ще бъде ограничено, като основният фокус на събитието е представянето на марката пред международната модна сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 0 Отговор
    И кво? Ша ги увива у фолио ли? Добра ролка е взел. От големите.

    07:22 16.09.2026