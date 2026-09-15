Диетолог разкри защо успехът на Кристиано Роналдо не се дължи на екзотични храни, а на нещо далеч по-рядко срещано

Когато стане дума за хранителния режим на световноизвестния футболист Кристиано Роналдо, мнозина си представят меню, изпълнено с редки и скъпи продукти. Истината обаче е далеч по-проста – и същевременно по-трудна за постигане. Спортният диетолог Джони Ондина хвърля светлина върху истинската причина за феноменалната форма на португалеца, като подчертава, че тайната не се крие в екзотични съставки, а в нещо, което 90% от хората пренебрегват – постоянството.

Ондина, цитиран от испанското издание „Ас“, разкрива, че хранителният режим на 41-годишния футболист е изграден върху обикновени, достъпни продукти, които всеки може да намери в кухнята си. „Менюто на Роналдо не е нищо необичайно – няма тайни рецепти или магически храни. Това, което го отличава, е желязната му последователност“, категоричен е специалистът.

В ерата на инфлуенсърите и бързите решения, много млади хора се подлъгват по модерни диети и съвети, които обещават чудеса. „Днес 18-годишни момчета купуват хималайска сол или вярват, че гладуването ще ги направи шампиони. Истината е, че успехът идва от ежедневните, малки, но постоянни усилия“, подчертава Ондина.

Диетологът съветва да не се търсят лесни пътища, а да се следва примерът на Роналдо: 95% от времето да се залага на здравословно хранене, а останалите 5% да се оставят за малки удоволствия. „Повечето хора обръщат тези проценти, което е основната разлика“, заключава експертът.