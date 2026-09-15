Ланс се раздели с Дино Топмьолер

Френският футболен клуб Ланс изненада своите фенове с новината, че се разделя с досегашния си старши треньор Дино Топмьолер. Решението идва само шест мача след началото на неговия престой, като официалното съобщение подчертава, че раздялата е по взаимно съгласие и в дух на уважение между двете страни.

Ръководството на Ланс разкри, че е провело задълбочени дискусии с Топмьолер относно бъдещата структура на отбора и треньорския щаб. Въпреки усилията за намиране на общ език, германският специалист не е приел предложените промени, което е довело до решението за прекратяване на сътрудничеството. Заедно с него напускат и двамата му асистенти.

Дино Топмьолер, който подписа договор до 2028 година, пое Ланс през юни, след като Пиер Саж напусна клуба в посока Кристъл Палас. Въпреки краткия си престой, Топмьолер остави следа с впечатляваща победа над Пари Сен Жермен с 1:0, която донесе на Ланс Суперкупата на Франция. В Лига 1 обаче резултатите бяха колебливи – само една победа в първите четири срещи. В Шампионската лига тимът стартира с драматичен успех с 3:2 като гост на Славия Прага.

След раздялата с Топмьолер, Ланс поверява временно треньорските функции на Яник Каюзак – досегашния помощник. Отборът заема 10-о място във временното класиране на Лига 1 и се готви за предстоящото гостуване на Монако този петък.