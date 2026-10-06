Формула 1 се насочва към „Марина Бей“ за Гран При на Сингапур и последния спринт за сезона - програма

След вълнуващата надпревара за Гран При на Бахрейн, проведена на пистата „Сепанг“ в Малайзия, световният шампионат на Формула 1 остава в Югоизточна Азия. Световният елит се отправя към нощното трасе „Марина Бей“ за 17-ия кръг от кампанията за 2026 година – Гран При на Сингапур.

Предстоящият състезателен уикенд ще включва и последния за годината спринов формат, който ще изправи пилотите пред допълнително изпитание по тесните градски улици на Сингапур.

Пълна програма на Гран При на Сингапур (в българско време):

Петък (9 октомври):

11:30 часа – Свободна тренировка

15:30 часа – Квалификация за спринта

Събота (10 октомври):

12:00 часа – Спринтово състезание (21 обиколки)

16:00 часа – Квалификация за основното състезание

Неделя (11 октомври):

15:00 часа – Основно състезание за Гран При на Сингапур (62 обиколки)