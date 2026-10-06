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Формула 1 се насочва към „Марина Бей“ за Гран При на Сингапур и последния спринт за сезона - програма

Формула 1 се насочва към „Марина Бей“ за Гран При на Сингапур и последния спринт за сезона - програма

6 Октомври, 2026 23:21 430 1

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Основното състезание е в неделя от 15:00 часа

Формула 1 се насочва към „Марина Бей“ за Гран При на Сингапур и последния спринт за сезона - програма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След вълнуващата надпревара за Гран При на Бахрейн, проведена на пистата „Сепанг“ в Малайзия, световният шампионат на Формула 1 остава в Югоизточна Азия. Световният елит се отправя към нощното трасе „Марина Бей“ за 17-ия кръг от кампанията за 2026 година – Гран При на Сингапур.

Предстоящият състезателен уикенд ще включва и последния за годината спринов формат, който ще изправи пилотите пред допълнително изпитание по тесните градски улици на Сингапур.

Пълна програма на Гран При на Сингапур (в българско време):

Петък (9 октомври):

  • 11:30 часа – Свободна тренировка

  • 15:30 часа – Квалификация за спринта

Събота (10 октомври):

  • 12:00 часа – Спринтово състезание (21 обиколки)

  • 16:00 часа – Квалификация за основното състезание

Неделя (11 октомври):

  • 15:00 часа – Основно състезание за Гран При на Сингапур (62 обиколки)


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  • 1 Лешпер

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    В БГ кога?

    23:23 06.10.2026

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