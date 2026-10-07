Две нови книги от „Pocket Potters“ излизат през февруари 2027 г.

Фред и Джордж Уизли, както и Минерва Макгонагъл ще получат собствени книги в серията „Pocket Potters“. Bloomsbury Publishing планира да издаде двете нови заглавия на 23 февруари 2027 г. във Великобритания.

Книгите са предназначени за по-млади читатели, но са оформени и като колекционерски издания за почитателите на поредицата. Те ще се присъединят към вече публикуваните томове за Хари Потър, Рон Уизли, Хърмаяни Грейнджър, професор Дъмбълдор, Луна Лавгуд, Хагрид и Доби.

Историята на близнаците Уизли

„Pocket Potters: Фред и Джордж Уизли“ е илюстрирана от Хелън Брейди. Книгата проследява близнаците от годините им в „Хогуортс“, белязани от шеги, изобретения и постоянни опити да заобикалят училищните правила.

Разказът стига до зрелищното им напускане на училището и до създаването на магазина „Шегобийницата на братя Уизли“ на Диагон-алея. Изданието представя пътя на двамата от училищните пакости до превръщането им в предприемачи от Магьосническия свят.

Макгонагъл между класната стая и „Грифиндор“

„Pocket Potters: Професор Макгонагъл“ е илюстрирана от Натали Смили. Книгата е посветена на преподавателката в „Хогуортс“ и ръководителка на дом „Грифиндор“, известна със строгия си характер и с умението да се превръща в тигрова котка.

В центъра са ролята ѝ в училището, отношенията ѝ с Хари Потър и връзките ѝ с останалите преподаватели. Както и останалите книги от серията, изданието съчетава моменти от историята, илюстрации, цитати и любопитни факти.

Разширяването на „Pocket Potters“ идва след появата на аудиокнигите на Audible с пълен актьорски състав и първия трейлър на новия сериал на HBO по „Хари Потър“, чиято премиера е планирана за Коледа на 2026 г.

Източник: bgnes.bg