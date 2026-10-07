Хусите заявиха, че са атакували летища и база в Саудитска Арабия

Йеменските хуси заявиха, че са извършили серия от атаки срещу летища, петролна рафинерия и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на движението Яхя Сариа съобщи, че са използвани балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.

По думите на Сариа една от операциите е била насочена срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Той заяви, че ударът е засегнал целта и е прекъснал въздушното движение. Хусите посочиха като друга цел рафинерия на „Арамко“ в Рабиг, където според тях е избухнал пожар.

В изявлението са споменати още летище Абха, военна база в Хамис Мушайт и лагер „Акфа“ в южната част на страната, както и обекти в провинциите Наджран и Джизан. „Предупреждаваме международните авиокомпании да не продължават полетите през саудитското въздушно пространство, с изключение на зоните над Мека и Медина“, каза Сариа.

Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към Хамис Мушайт, където се намира голяма военна база. Саудитската Главна служба за гражданска авиация потвърди, че летищата в Наджран и Джизан са били поразени, като са нанесени материални щети и са леко ранени трима души.

Асошиейтед прес не е потвърдила дали летище Абха е било ударено. Саудитските власти не са дали незабавен коментар по това твърдение. Агенция „Анадолу“ съобщи, че хусите са заявили и ракетна атака срещу саудитски военни формирования в лагер „Ал-Дагарир“ в Джизан, но посочените от движението жертви не са потвърдени от саудитската страна.

Атаките идват на фона на ново настъпление в Йемен

Саудитска Арабия и сили, съюзни на международно признатото правителство на Йемен, провеждат военна кампания за отвоюване на територии край протока Баб ел Мандеб. Районът е ключов маршрут за превоза на петрол и други стоки между Червено море и Аденския залив.

Хусите контролират Сана от 2014 г., а Саудитска Арабия се намеси във войната през 2015 г. на страната на международно признатото правителство. Примирието от 2022 г. до голяма степен се спазваше до лятото на 2026 г., когато боевете отново се засилиха.

Новите атаки показват разширяване на обхвата на бойните действия извън територията на Йемен. Засега няма независимо потвърждение за всички заявени от хусите цели и поражения.

Източници: apnews.com, aa.com.tr