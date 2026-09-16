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Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор

Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор

16 Септември, 2026 08:15 535 1

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Легендата на „каферетос“ се сбогува с националния отбор след 131 мача и 15 години

Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хамес Родригес обяви края на кариерата си с националния отбор на Колумбия. 35-годишният футболист приключва международния си път със 131 мача за „каферетос“ в рамките на 15 години. В момента той отново играе в родината си, след като подписа с Атлетико Насионал след кратки престои в Минесота Юнайтед и Клуб Леон.

Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор

Последният мач на Родригес за Колумбия беше на Световното първенство през 2026 г. срещу Швейцария. Колумбийците спечелиха групата си пред Португалия, но отпаднаха на осминафиналите след изпълнение на дузпи. Именно в този двубой Хамес изпревари Давид Оспина и се превърна в рекордьора по участия за националния отбор.

Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор

„Дойде време да кажа сбогом. Благодаря за всеки мач, за всяка радост, за всяка сълза и за всички моменти, които преживяхме заедно. За мен беше огромна чест да представлявам Колумбия и да защитавам цветовете на националния отбор. Благодаря ти, Колумбия. Завинаги.“

Хамес Родригес сложи край на кариерата си за Колумбия като рекордьор

Най-яркият му турнир с националната фланелка остава Мондиал 2014, когато спечели „Златната обувка“ с шест гола и си осигури трансфер от Монако в Реал Мадрид. На Копа Америка през 2024 г. пък Колумбия стигна до финала, където загуби от Аржентина. Хамес записа шест асистенции в турнира и изравни рекорда за най-много голови подавания в едно издание на надпреварата.


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