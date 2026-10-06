Литва направи първа стъпка към отпадане на забраната за ядрени оръжия

Литовският парламент одобри на първо гласуване промяна, с която ще бъде премахната забраната за ядрени оръжия в страната, предаде Ройтерс. Законодателната промяна трябва да премине и второ гласуване, за да влезе в сила, предава БТА.

Президентът Гитанас Науседа заяви през юли, че политическите партии са постигнали съгласие за премахването на забраната. Според него решението показва как действията на Русия променят оценките за сигурността в региона.

За окончателното приемане на промяната е необходимо тя да получи подкрепата на две трети от депутатите при гласуванията в парламента. С нея ще бъдат премахнати ограничения, въведени преди повече от три десетилетия, когато Република Литва се отдели от Съветския съюз.

При днешното гласуване 106 от общо 141 депутати подкрепиха предложението. Второто гласуване е насрочено за 12 януари.

Науседа подчерта, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия на литовска територия. По думите му обаче премахването на конституционната забрана ще позволи на страната да предприеме необходимите действия, ако ситуацията в областта на сигурността се промени.

Президентът заяви също през юли, че Литва ще остане страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Паралелно с обсъждането на промените в политиката за сигурност Литва обяви готовност да поеме разходите за създаването на постоянна американска военна база на своя територия, ако Вашингтон приеме предложението. Това съобщи премиерът Миндаугас Синкевичус.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че ще разгледа искането на Литва за постоянно американско военно присъствие.

Балтийската държава е член на Европейския съюз и НАТО и граничи с Русия и нейния съюзник Беларус. От 2019 г. Литва приема на ротационен принцип американски брониран батальон от близо 1000 военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

Синкевичус съобщи, че през миналия месец е предложил на американския пратеник Джон Коул сегашното ротационно присъствие да бъде превърнато в постоянно. „Това е изключително важна гаранция за възпиране и сигурност“, заяви премиерът, като добави, че Литва е готова да покрие разходите, свързани с постоянното разполагане на американски военнослужещи.