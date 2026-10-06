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Литва направи първа стъпка към отпадане на забраната за ядрени оръжия

Литва направи първа стъпка към отпадане на забраната за ядрени оръжия

6 Октомври, 2026 12:02, обновена 6 Октомври, 2026 12:01 715 8

  • литва-
  • ядрени оръжия

Парламентът одобри промяната на първо гласуване, а Вилнюс е готов да финансира постоянна американска военна база

Литва направи първа стъпка към отпадане на забраната за ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовският парламент одобри на първо гласуване промяна, с която ще бъде премахната забраната за ядрени оръжия в страната, предаде Ройтерс. Законодателната промяна трябва да премине и второ гласуване, за да влезе в сила, предава БТА.

Президентът Гитанас Науседа заяви през юли, че политическите партии са постигнали съгласие за премахването на забраната. Според него решението показва как действията на Русия променят оценките за сигурността в региона.

За окончателното приемане на промяната е необходимо тя да получи подкрепата на две трети от депутатите при гласуванията в парламента. С нея ще бъдат премахнати ограничения, въведени преди повече от три десетилетия, когато Република Литва се отдели от Съветския съюз.

При днешното гласуване 106 от общо 141 депутати подкрепиха предложението. Второто гласуване е насрочено за 12 януари.

Науседа подчерта, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия на литовска територия. По думите му обаче премахването на конституционната забрана ще позволи на страната да предприеме необходимите действия, ако ситуацията в областта на сигурността се промени.

Президентът заяви също през юли, че Литва ще остане страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Паралелно с обсъждането на промените в политиката за сигурност Литва обяви готовност да поеме разходите за създаването на постоянна американска военна база на своя територия, ако Вашингтон приеме предложението. Това съобщи премиерът Миндаугас Синкевичус.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че ще разгледа искането на Литва за постоянно американско военно присъствие.

Балтийската държава е член на Европейския съюз и НАТО и граничи с Русия и нейния съюзник Беларус. От 2019 г. Литва приема на ротационен принцип американски брониран батальон от близо 1000 военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

Синкевичус съобщи, че през миналия месец е предложил на американския пратеник Джон Коул сегашното ротационно присъствие да бъде превърнато в постоянно. „Това е изключително важна гаранция за възпиране и сигурност“, заяви премиерът, като добави, че Литва е готова да покрие разходите, свързани с постоянното разполагане на американски военнослужещи.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндю

    6 3 Отговор
    Колко време ще издържат фактите на обществения НАТИСК.? Искате целувки от автономни дронове или ще извадите факти и доказателства...?

    12:07 06.10.2026

  • 2 🤔🤔🤔🤔

    8 2 Отговор
    Какво ще рече отПАДАНЕ на забраната на ЯО -
    че вече на тяхна територия могат да ПАДАТ ракети с ЯО или пък, че страна ще произвежда ЯО🤔
    За един преАтел питам😉

    Коментиран от #5

    12:26 06.10.2026

  • 3 Смешкоу

    9 2 Отговор
    Некви дърти нафталинови шушляци решили, че върху тяхната територия колкото пловдивска област, ще могат да се складират ядрени отпадъци за оръжие. Явно ги мързи да сами да си изкопаят дупките за вечни времена и се надяват братушките да ги крремират на аванта с премиум промоция.

    12:39 06.10.2026

  • 4 Чорбаджията на Хунтата

    3 1 Отговор
    ЧекамЕ с нетърпение по-Специалната военна операция. Идемо дале!

    12:49 06.10.2026

  • 5 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "🤔🤔🤔🤔":

    До 2 ком - другар ще рече че щом в беларус може и сега има ядрено рузко оръжие значи и в Литва може да се разполага американски или френски ядрени бомби и ракети

    Коментиран от #6

    13:03 06.10.2026

  • 6 Малкия стУенчо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Как си бе, Другарю, Сърби ли те?🤣

    Коментиран от #8

    13:07 06.10.2026

  • 7 Тези

    1 2 Отговор
    сами се навират между шамарите. Едва ли ще дочакат ядрени оръжия на своя територия.

    13:25 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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