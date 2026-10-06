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Беласица Петрич има нов треньор

Беласица Петрич има нов треньор

6 Октомври, 2026 11:30 454 0

  • иво тренчев-
  • футбол-
  • беласица петрич

Той вече е бил начело на "комитите" през 2018 г. и 2022 г. и е наясно с атмосферата в Петрич, характера на отбора и страстта, с която футболните хора в града подкрепят отбора

Беласица Петрич има нов треньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иво Тренчев е новият старши треньор на Беласица. За него това е завръщане в клуб, който добре познава. Той вече е бил начело на "комитите" през 2018 г. и 2022 г. и е наясно с атмосферата в Петрич, характера на отбора и страстта, с която футболните хора в града подкрепят отбора. Тимът започна сезона с амбиции за промоция в Mr Bit Втора лига, но загуби пет от първите си 9 мача в Югозападната Трета лига и в момента се намира на незавидното 14-о място в класирането.

Треньорската кариера на Тренчев преминава през Пирин и Монтана, бил е селекционер на аматьорския национален отбор на България, както и част от треньорския щаб на Ясен Петров в Китай. Сега той се завръща в Петрич с ясната задача да даде своя опит, характер и футболна философия на Бела. Тренчев води със себе си и кондиционният треньор Антон Иванов, който се присъединява към екипа с богат опит и професионализъм в подготовката на състезатели както на клубно ниво, така и на ниво национални гарнитури.

Помощник-треньор в щаба остава Любомир Граминов, а наставник на вратарите - Димитър Радовски.


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