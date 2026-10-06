Едно от новите попълнения на Левски пред дебют

Едно от новите попълнения на Левски – Петко Христов, много вероятно ще запише дебют за отбора в предстоящия мач срещу Черно море в неделя.

Бранителят беше привлечен от Специя в началото на септември и вече напълно готов да изява с екипа на „сините“. Няма да е изненада, ако във Варна започне като титуляр, тъй като Кристиан Димитров ще има малко време за почивка след ангажимента си с националния отбор за Лигата на нациите.

Другият титулярен централен защитник на шампионите Кристиан Макун беше част от азиатското турне на Венецуела, но беше освободен по-рано и няма да играе в последния ма срещу Йордания. Никола Серафимов пък се възстановява от контузия в лакътя.