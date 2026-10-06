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Едно от новите попълнения на Левски пред дебют

Едно от новите попълнения на Левски пред дебют

6 Октомври, 2026 12:01 542 0

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  • футбол

Малкото време за почивка на Кристиян Димитров дава шанс на Петко Христов

Едно от новите попълнения на Левски пред дебют - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно от новите попълнения на Левски – Петко Христов, много вероятно ще запише дебют за отбора в предстоящия мач срещу Черно море в неделя.

Бранителят беше привлечен от Специя в началото на септември и вече напълно готов да изява с екипа на „сините“. Няма да е изненада, ако във Варна започне като титуляр, тъй като Кристиан Димитров ще има малко време за почивка след ангажимента си с националния отбор за Лигата на нациите.

Другият титулярен централен защитник на шампионите Кристиан Макун беше част от азиатското турне на Венецуела, но беше освободен по-рано и няма да играе в последния ма срещу Йордания. Никола Серафимов пък се възстановява от контузия в лакътя.


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