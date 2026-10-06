Потопеният от дрон край Бяла ALFA WATAN идвал от Египет

Данните от системите за проследяване на корабоплаването дават по-подробна представа за движението на двата плавателни съда преди атаката с дронове край българския бряг, обобщи news.bg.
Атаката е нанесла на Alfa Watan критични структурни повреди и корабът е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. За момента съдбата на екипажа не е известна.
На борда на Able е избухнал сериозен пожар вследствие на удара и целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд. Всички моряци са успешно евакуирани и са приети на борда на Dioscuria. Сред тях има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на българския ферибот.
Екипажът на Dioscuria и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения. Спасените моряци ще бъдат транспортирани до брега с катера на "Гранична полиция" "Бургас" (MMSI: 207451400).
Към района е бил пренасочен и плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари Mercy (IMO 1033822), който вече е напуснал мястото. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
ALFA WATAN идва от Египет
ALFA WATAN (IMO 7510884) е стар товарен кораб, построен през 1975 г. и плаващ под флага на Того.
Последният му обявен рейс е от египетското пристанище Ал Ариш към Сулина в Румъния.
Корабът е пристигнал в Ал Ариш на 19 септември и е отплавал на 21 септември. Преди това на два пъти е посещавал Александрия - на 13 септември и между 15 и 17 септември.
Данните показват, че след отплаването от Египет ALFA WATAN е преминал през Средиземно море и турските проливи. На 29 септември AIS позицията му е била регистрирана в Мраморно море, а заявената дестинация е Сулина.
Това означава, че поне според наличните данни корабът не е идвал от украинско пристанище, а е влязъл в Черно море от Средиземноморието и се е движел на север.
ABLE е отплавал от Галац
ABLE (IMO 9001136) е 114-метров товарен кораб, построен през 1991 г. и плаващ под флага на Палау.
Последните налични данни на VesselFinder сочат Галац в Румъния като последното му пристанище. Корабът е отплавал оттам на 24 септември.
По-ранните AIS записи показват негово плаване през Босфора към Галац. ABLE обаче има установена история на посещения в украински черноморски пристанища.
На 15 юни тази година корабът е бил инспектиран в Одеса, а на 22 януари - в Черноморск. Между тези две посещения има и инспекции в Измир и Галац.
Следователно ABLE действително е работил по направления, включващи украински пристанища, но наличните данни не показват, че непосредствено преди днешния инцидент е отплавал от Украйна.
Ден по-рано кораб с украинска царевица потъна край Румъния
Днешните събития идват само ден след тежък инцидент с ROYAD MAMMADOV в румънската изключителна икономическа зона.
Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис и управляван от турски компании, е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за Равена в Италия.
Пожарът е възникнал на около 30 морски мили южно от румънското селище Сфънту Георге и в района на морската платформа Pescăruș на OMV Petrom. След пожара корабът е потънал.
От 13-членния екипаж 11 души са спасени, а двама са загинали. Трима от спасените са били ранени.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ROYAD MAMMADOV е бил поразен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но към момента не са обявили официално кой е причинил инцидента.
Данните за корабоплаването потвърждават, че ROYAD MAMMADOV е отплавал от Измаил и е пътувал за Равена, където е трябвало да пристигне на 12 октомври.
Така в рамките на по-малко от 24 часа три търговски кораба са засегнати при тежки инциденти в западната част на Черно море - един в румънската и два в българската изключителна икономическа зона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ъъъъ
Коментиран от #6
12:11 06.10.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:12 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
До коментар #3 от "Ъъъъ":нещо работата се мъти около Румъния..
12:15 06.10.2026
7 шефа каза
Коментиран от #9
12:18 06.10.2026
8 Да не се мотаме
Коментиран от #10, #13
12:22 06.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "шефа каза":Египет разполага с огромни количества оръжие от ерата на СССР Нищо чудно
12:22 06.10.2026
10 аз предлагам
До коментар #8 от "Да не се мотаме":Йотова немедлено да заминава за Варна пременена в народна носия и на пристанището да чака братушките да им връчи ключа от президентството, за да не се пролива излишно братска кръв. През това време Радев да кръжи с фърчолета над главите им и да рзвява транспарант за "Добре доши дорогие братя"!
12:25 06.10.2026
11 Срамежливо
12:26 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 От написаното излиза
Коментиран от #15
12:43 06.10.2026
15 Хмм
До коментар #14 от "От написаното излиза":хусите?
13:10 06.10.2026