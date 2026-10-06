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Потопеният от дрон край Бяла ALFA WATAN идвал от Египет
  Тема: Украйна

Потопеният от дрон край Бяла ALFA WATAN идвал от Египет

6 Октомври, 2026 12:07 1 817 15

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  • alfa watan-
  • руска агресия

Така в рамките на по-малко от 24 часа три търговски кораба са засегнати при тежки инциденти в западната част на Черно море - един в румънската и два в българската изключителна икономическа зона

Потопеният от дрон край Бяла ALFA WATAN идвал от Египет - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Данните от системите за проследяване на корабоплаването дават по-подробна представа за движението на двата плавателни съда преди атаката с дронове край българския бряг, обобщи news.bg.

Атаката е нанесла на Alfa Watan критични структурни повреди и корабът е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. За момента съдбата на екипажа не е известна.

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На борда на Able е избухнал сериозен пожар вследствие на удара и целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд. Всички моряци са успешно евакуирани и са приети на борда на Dioscuria. Сред тях има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на българския ферибот.

Екипажът на Dioscuria и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения. Спасените моряци ще бъдат транспортирани до брега с катера на "Гранична полиция" "Бургас" (MMSI: 207451400).

Към района е бил пренасочен и плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари Mercy (IMO 1033822), който вече е напуснал мястото. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.

ALFA WATAN идва от Египет

ALFA WATAN (IMO 7510884) е стар товарен кораб, построен през 1975 г. и плаващ под флага на Того.

Последният му обявен рейс е от египетското пристанище Ал Ариш към Сулина в Румъния.

Корабът е пристигнал в Ал Ариш на 19 септември и е отплавал на 21 септември. Преди това на два пъти е посещавал Александрия - на 13 септември и между 15 и 17 септември.

Данните показват, че след отплаването от Египет ALFA WATAN е преминал през Средиземно море и турските проливи. На 29 септември AIS позицията му е била регистрирана в Мраморно море, а заявената дестинация е Сулина.

Това означава, че поне според наличните данни корабът не е идвал от украинско пристанище, а е влязъл в Черно море от Средиземноморието и се е движел на север.

ABLE е отплавал от Галац

ABLE (IMO 9001136) е 114-метров товарен кораб, построен през 1991 г. и плаващ под флага на Палау.

Последните налични данни на VesselFinder сочат Галац в Румъния като последното му пристанище. Корабът е отплавал оттам на 24 септември.

По-ранните AIS записи показват негово плаване през Босфора към Галац. ABLE обаче има установена история на посещения в украински черноморски пристанища.

На 15 юни тази година корабът е бил инспектиран в Одеса, а на 22 януари - в Черноморск. Между тези две посещения има и инспекции в Измир и Галац.

Следователно ABLE действително е работил по направления, включващи украински пристанища, но наличните данни не показват, че непосредствено преди днешния инцидент е отплавал от Украйна.

Ден по-рано кораб с украинска царевица потъна край Румъния

Днешните събития идват само ден след тежък инцидент с ROYAD MAMMADOV в румънската изключителна икономическа зона.

Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис и управляван от турски компании, е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за Равена в Италия.

Пожарът е възникнал на около 30 морски мили южно от румънското селище Сфънту Георге и в района на морската платформа Pescăruș на OMV Petrom. След пожара корабът е потънал.

От 13-членния екипаж 11 души са спасени, а двама са загинали. Трима от спасените са били ранени.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ROYAD MAMMADOV е бил поразен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но към момента не са обявили официално кой е причинил инцидента.

Данните за корабоплаването потвърждават, че ROYAD MAMMADOV е отплавал от Измаил и е пътувал за Равена, където е трябвало да пристигне на 12 октомври.

Така в рамките на по-малко от 24 часа три търговски кораба са засегнати при тежки инциденти в западната част на Черно море - един в румънската и два в българската изключителна икономическа зона.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъъъъ

    13 0 Отговор
    Какво е превозвал Алфата?

    Коментиран от #6

    12:11 06.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Сигурно корабът е превозвал ИМАМ БАЯЛДЪ и е трябвало да товари цимент за връщане

    12:12 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    нещо работата се мъти около Румъния..

    12:15 06.10.2026

  • 7 шефа каза

    16 1 Отговор
    От Египед е превозвал ракети СКЪД за Украйна. Щели да ги фъргат по Кремля!

    Коментиран от #9

    12:18 06.10.2026

  • 8 Да не се мотаме

    8 2 Отговор
    Грозно започва да става.Време е Радев да предложи мирно решение.

    Коментиран от #10, #13

    12:22 06.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "шефа каза":

    Египет разполага с огромни количества оръжие от ерата на СССР Нищо чудно

    12:22 06.10.2026

  • 10 аз предлагам

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Да не се мотаме":

    Йотова немедлено да заминава за Варна пременена в народна носия и на пристанището да чака братушките да им връчи ключа от президентството, за да не се пролива излишно братска кръв. През това време Радев да кръжи с фърчолета над главите им и да рзвява транспарант за "Добре доши дорогие братя"!

    12:25 06.10.2026

  • 11 Срамежливо

    9 0 Отговор
    Та,чии са били дроновете?

    12:26 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От написаното излиза

    8 1 Отговор
    Че нито Русия, нито Украйна имат интерес да потапят тези кораби. Аз предполагам, че са потопени от България или от извънземните.

    Коментиран от #15

    12:43 06.10.2026

  • 15 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "От написаното излиза":

    хусите?

    13:10 06.10.2026

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