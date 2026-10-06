Потопеният от дрон край Бяла ALFA WATAN идвал от Египет

Данните от системите за проследяване на корабоплаването дават по-подробна представа за движението на двата плавателни съда преди атаката с дронове край българския бряг, обобщи news.bg.

Атаката е нанесла на Alfa Watan критични структурни повреди и корабът е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла. За момента съдбата на екипажа не е известна.

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На борда на Able е избухнал сериозен пожар вследствие на удара и целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд. Всички моряци са успешно евакуирани и са приети на борда на Dioscuria. Сред тях има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на българския ферибот.

Екипажът на Dioscuria и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения. Спасените моряци ще бъдат транспортирани до брега с катера на "Гранична полиция" "Бургас" (MMSI: 207451400).

Към района е бил пренасочен и плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари Mercy (IMO 1033822), който вече е напуснал мястото. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.

ALFA WATAN идва от Египет

ALFA WATAN (IMO 7510884) е стар товарен кораб, построен през 1975 г. и плаващ под флага на Того.

Последният му обявен рейс е от египетското пристанище Ал Ариш към Сулина в Румъния.

Корабът е пристигнал в Ал Ариш на 19 септември и е отплавал на 21 септември. Преди това на два пъти е посещавал Александрия - на 13 септември и между 15 и 17 септември.

Данните показват, че след отплаването от Египет ALFA WATAN е преминал през Средиземно море и турските проливи. На 29 септември AIS позицията му е била регистрирана в Мраморно море, а заявената дестинация е Сулина.

Това означава, че поне според наличните данни корабът не е идвал от украинско пристанище, а е влязъл в Черно море от Средиземноморието и се е движел на север.

ABLE е отплавал от Галац

ABLE (IMO 9001136) е 114-метров товарен кораб, построен през 1991 г. и плаващ под флага на Палау.

Последните налични данни на VesselFinder сочат Галац в Румъния като последното му пристанище. Корабът е отплавал оттам на 24 септември.

По-ранните AIS записи показват негово плаване през Босфора към Галац. ABLE обаче има установена история на посещения в украински черноморски пристанища.

На 15 юни тази година корабът е бил инспектиран в Одеса, а на 22 януари - в Черноморск. Между тези две посещения има и инспекции в Измир и Галац.

Следователно ABLE действително е работил по направления, включващи украински пристанища, но наличните данни не показват, че непосредствено преди днешния инцидент е отплавал от Украйна.

Ден по-рано кораб с украинска царевица потъна край Румъния

Днешните събития идват само ден след тежък инцидент с ROYAD MAMMADOV в румънската изключителна икономическа зона.

Корабът, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис и управляван от турски компании, е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за Равена в Италия.

Пожарът е възникнал на около 30 морски мили южно от румънското селище Сфънту Георге и в района на морската платформа Pescăruș на OMV Petrom. След пожара корабът е потънал.

От 13-членния екипаж 11 души са спасени, а двама са загинали. Трима от спасените са били ранени.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ROYAD MAMMADOV е бил поразен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но към момента не са обявили официално кой е причинил инцидента.

Данните за корабоплаването потвърждават, че ROYAD MAMMADOV е отплавал от Измаил и е пътувал за Равена, където е трябвало да пристигне на 12 октомври.

Така в рамките на по-малко от 24 часа три търговски кораба са засегнати при тежки инциденти в западната част на Черно море - един в румънската и два в българската изключителна икономическа зона.