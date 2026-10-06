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Областният управител на Варна: Екипажът на единия кораб е спасен, а на потъналия ALFA WATAN е в неизвестност
  Тема: Украйна

Областният управител на Варна: Екипажът на единия кораб е спасен, а на потъналия ALFA WATAN е в неизвестност

6 Октомври, 2026 12:11 664 10

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  • марио смърков

Двама моряци са тежко ранени след атаката край Бяла, но съдбата на моряците от потъналия плавателен съд остава неизвестна

Областният управител на Варна: Екипажът на единия кораб е спасен, а на потъналия ALFA WATAN е в неизвестност - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Двама моряци са с тежки наранявания след атаката по два кораба в Черно море край българския бряг. Единият е с тежки изгаряния, а другият е с травма на главата. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков на брифинг.

Морякът с изгарянията ще бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Военномедицинската академия. Другият пострадал също ще получи медицинска помощ. Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани. По информация на Смърков моряците са индийски и турски граждани.

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Екипажът на единия кораб е спасен

Екипажът на кораба, който е останал на дрейф, е бил евакуиран с помощта на български ро-ро кораб, намирал се в близост до мястото на инцидента. Спасените моряци са приети на борда му, а към брега пътуват с катер на Гранична полиция и плавателен съд на Военноморските сили.

„Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим“, каза областният управител на Варна Марио Смърков.

Корабът, останал на дрейф, е превозвал зърно. Според Смърков засега не се очаква сериозно замърсяване от него. Товарът на потъналия кораб обаче все още не е изяснен.

Продължава издирването на моряците от потъналия кораб

Няма потвърдена информация за екипажа на потъналия кораб. По непотвърдени данни около плавателния съд са били забелязани спасителни жилетки. Акцията по издирването продължава, но към момента няма резултат.

По-рано беше съобщено, че при атаката са засегнати два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Единият е потънал, а на борда на другия е избухнал пожар, след което екипажът му е напуснал плавателния съд и е бил приет от българския кораб „Диоскурия“.

Източници: news.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Къде са ни Ф16 ексадрилата да излети и да провери какво е станало, нали затова дадохме 20 милиарда за самолети??? Или ги няма и са само на хартия... защото ги подариха...

    12:15 06.10.2026

  • 3 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Извикайте Украта Оля която го играе посланичка на т.нар.Украйна в България и я питайте защо ВСУ са потопили кораби близо до България?

    12:20 06.10.2026

  • 4 ТОЗИ ЛИ Е ОБЛАСТНИЯ НА ВАРНА

    3 0 Отговор
    Негативната селекция е дала резултат.

    12:21 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    След вчерашното потъване на товарния кораб ROYAD MAMMADOV източно от Румъния, рано тази сутрин българските медии съобщиха за инциденти с още два товарни кораба през нощта; тези плавателни съдове са били ударени в югозападната част на Черно море.

    Според медийни информации са били атакувани плаващият под флага на Того ALFA WATAN и плаващият под флага на Палау ABLE. Първият кораб е потънал вследствие на критични повреди, като в момента се издирва екипажът му. На борда на ABLE е избухнал силен пожар, принудил екипажа да напусне кораба със спасителна лодка.

    По-късно 18 души са били спасени от българския ро-ро кораб DIOSCURIA, който в момента ги транспортира към България. Българските власти засега се въздържат от коментар, въпреки че в медиите вече се лансират различни хипотези, като например използването на безпилотни летателни апарати (дронове).

    ❗️България обаче обяви, че ще проведе разследване за установяване на причините за инцидентите. Прави впечатление, че и трите кораба, станали мишена през последното денонощие, са извършвали редовни посещения на украински пристанища по река Дунав.

    12:23 06.10.2026

  • 7 За държавна служба

    3 0 Отговор
    Не трябва ли да има изискване за без татуси без бради и без мустаци и без фрапиращи коси тоест прически за дамите и дори без разни подплънки и подложки и като цяло някакъв дрес код такива неща. Не сме украинска художествена галерия.

    12:25 06.10.2026

  • 8 Лошото

    3 0 Отговор
    е , че нищо не знаете , а ако знаете имате пуснато нареждане да си търсете или имате някакъв сюжет вече !

    12:39 06.10.2026

  • 9 И какво по-нататък

    1 0 Отговор
    следва тази констатация!

    13:17 06.10.2026

  • 10 Единият кораб

    0 0 Отговор
    превозвал зърно. А за другия не се знае. Знаят име на кораба, кво прекарва той си знае. Няма собственик, няма застрахователна компания. Цирк!!! Пак крият нещо, чудят се какво да измислят.

    14:19 06.10.2026

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