Областният управител на Варна: Екипажът на единия кораб е спасен, а на потъналия ALFA WATAN е в неизвестност

Двама моряци са с тежки наранявания след атаката по два кораба в Черно море край българския бряг. Единият е с тежки изгаряния, а другият е с травма на главата. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков на брифинг.
Морякът с изгарянията ще бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Военномедицинската академия. Другият пострадал също ще получи медицинска помощ. Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани. По информация на Смърков моряците са индийски и турски граждани.
Екипажът на единия кораб е спасен
Екипажът на кораба, който е останал на дрейф, е бил евакуиран с помощта на български ро-ро кораб, намирал се в близост до мястото на инцидента. Спасените моряци са приети на борда му, а към брега пътуват с катер на Гранична полиция и плавателен съд на Военноморските сили.
Корабът, останал на дрейф, е превозвал зърно. Според Смърков засега не се очаква сериозно замърсяване от него. Товарът на потъналия кораб обаче все още не е изяснен.
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб
Няма потвърдена информация за екипажа на потъналия кораб. По непотвърдени данни около плавателния съд са били забелязани спасителни жилетки. Акцията по издирването продължава, но към момента няма резултат.
По-рано беше съобщено, че при атаката са засегнати два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Единият е потънал, а на борда на другия е избухнал пожар, след което екипажът му е напуснал плавателния съд и е бил приет от българския кораб „Диоскурия“.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
12:15 06.10.2026
3 Сатана Z
12:20 06.10.2026
4 ТОЗИ ЛИ Е ОБЛАСТНИЯ НА ВАРНА
12:21 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
Според медийни информации са били атакувани плаващият под флага на Того ALFA WATAN и плаващият под флага на Палау ABLE. Първият кораб е потънал вследствие на критични повреди, като в момента се издирва екипажът му. На борда на ABLE е избухнал силен пожар, принудил екипажа да напусне кораба със спасителна лодка.
По-късно 18 души са били спасени от българския ро-ро кораб DIOSCURIA, който в момента ги транспортира към България. Българските власти засега се въздържат от коментар, въпреки че в медиите вече се лансират различни хипотези, като например използването на безпилотни летателни апарати (дронове).
❗️България обаче обяви, че ще проведе разследване за установяване на причините за инцидентите. Прави впечатление, че и трите кораба, станали мишена през последното денонощие, са извършвали редовни посещения на украински пристанища по река Дунав.
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