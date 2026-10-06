Роберто Манчини трогна журналистите след мача с Турция

Селекционерът на Италия Роберто Манчини призна, че покойният Джанлука Виали му липсва най-много в сравнение с първия му престой начело на "адзурите". Той стори това след победата с 3:1 над Турция у дома, а отговорът му предизвика аплодисменти от журналистите в залата.

Специалистът отчете още, че в момента тече интегриране на млади играчи в състава.

"Турция не е никак слаб отбор, въпреки резултатите си. Ние направихме девет промени в състава и нормално загубихме част от динамиката в играта, но нямахме друг избор, след като изиграхме четири двубоя в рамките на едва 11 дни. Доволни сме от израстването на отбора като цяло. Самият факт, че имаме шанс да се борим за класиране на четвъртфиналите в Лигата на нациите, е отлично постижение“, сподели Манчини.

„Рикардо Калафиори вече е истински лидер – както в техническо и физическо отношение, така и с футболния си интелект. Антонио Вергара се нуждае от участие в подобни мачове, за да продължи да вдига летвата, и съм убеден, че ще се развие още повече. Иса Думбия играе редовно в Шампионската лига, което му дава предимство, но останах доволен и от двамата. Млади таланти като Алесандро Романо и Вергара трябва да трупат опит на това ниво.“

„Смятам, че с качествата, които притежава, Скамака може да даде много повече. Замених него и Матео Руджери, тъй като вече имаха жълти картони, а главният съдия изглеждаше готов да покаже втори картон при първа възможност“, поясни наставникът.

Селекционерът на противника Винченцо Монтела е поставен под сериозен натиск след четири поредни поражения в Лигата на нациите, въпреки че именно той изведе турския тим до промоция в най-горната дивизия.

„Монтела свърши отлична работа, като класира Турция на Световно първенство и в Лига "А" на Лигата на нациите. Аз също съм работил в Турция, но това беше на клубно ниво с Галатасарай, където обстановката е съвсем различна. В състава му липсваха ключови фигури, което винаги се отразява. Двубоят тази вечер беше равностоен и двата състава показаха добър футбол“, заключи Роберто Манчини.