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Росица Старчева подаде оставка като шеф на родопските хотелиери

Росица Старчева подаде оставка като шеф на родопските хотелиери

6 Октомври, 2026 12:03 736 2

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Извънредно събрание на 10 ноември ще избере нов председател и член на Управителния съвет на браншовата организация

Росица Старчева подаде оставка като шеф на родопските хотелиери - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Росица Старчева подаде предсрочна оставка като председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори (СРХР) и поиска да бъде освободена и като член на Управителния съвет. Мандатът ѝ изтичаше през септември 2027 г., но тя се оттегля около година и половина по-рано.

Управителният съвет на организацията е взел решението за свикване на извънредно Общо събрание на заседание на 5 октомври. То ще се проведе на 10 ноември 2026 г., като членовете ще избират нов председател и нов член на Управителния съвет.

„Чувствах се сама“

Като причина за оттеглянето си Старчева посочва недостатъчната активност и подкрепа в браншовата организация, както и липсата на очакваното партньорство с местната власт.

„Решението ми не е импулсивно, а много добре обмислено. Две години по-късно трябва да бъда откровена – в голяма част от инициативите, проблемите и каузите, с които Съюзът се ангажира, се чувствах сама“, заявява Росица Старчева.

Тя допълва, че не е видяла необходимото ниво на институционална подкрепа и активност, които според нея са нужни за работата на организацията.

„Един председател може да има идеи, да пише писма, да организира срещи и да инвестира огромна част от личното си време. Но един човек не може сам да бъде организация“, казва Старчева.

По думите ѝ резултатите не отговарят на положените усилия и промяната е „най-отговорното решение“, когато работата не дава необходимия резултат.

Новото ръководство ще бъде избрано през ноември

До избора на нов председател СРХР остава организацията, която представлява интересите на хотелиери и ресторантьори от района на Смолян и Средните Родопи. Старчева заявява, че оттеглянето ѝ от ръководните постове не означава отказ от каузата за региона.

Тя посочва, че ще продължи да работи за Средните Родопи като обща туристическа дестинация. Решението кой ще поеме ръководството на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори ще бъде взето на извънредното Общо събрание на 10 ноември.


Смолян / България
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  • 1 Тъз женицъ

    2 0 Отговор
    Е по-по-най от рижото, зеленото и фатмакът, когато се сумирът

    12:37 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.