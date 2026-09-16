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Тони Кроос с остри думи към младите надежди на Германия: „Къде бяха на Мондиал 2026?“

Тони Кроос с остри думи към младите надежди на Германия: „Къде бяха на Мондиал 2026?“

16 Септември, 2026 19:26 427 0

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Легендарният полузащитник на Бундестима отправи критика към Мусиала, Вирц и Павлович, докато обсъждаше новата ера под ръководството на Юрген Клоп

Тони Кроос с остри думи към младите надежди на Германия: „Къде бяха на Мондиал 2026?“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-успешните полузащитници в историята на националния отбор на Германия - Тони Кроос, изрази разочарованието си от представянето на някои от най-обещаващите таланти на Бундестима. В своя популярен подкаст „Einfach Mal Luppen“, който води заедно с брат си Феликс, световният шампион от 2014 г. не спести остри думи към Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Александър Павлович.

Докато двамата братя обсъждаха предстоящото обявяване на първия състав на новия селекционер Юрген Клоп, Феликс попита Тони кои трима футболисти, които не са участвали на Мондиал 2026, би включил в отбора. Без да се колебае, Кроос посочи именно Мусиала, Вирц и Павлович, намеквайки, че тяхното представяне е било под очакванията и сякаш са отсъствали от голямата сцена. „Къде бяха тези момчета, когато най-много ги чакахме?“, риторично попита Кроос, а брат му първоначално не разбра шеговития подтекст, преди да осъзнае иронията в думите на Тони.

След кратка размяна на реплики, Кроос все пак посочи и трима футболисти, които според него заслужават шанс в новия национален отбор под ръководството на Юрген Клоп. Сред тях са Том Бишоф и Ленарт Карл от Байерн Мюнхен, както и Саид Ел Мала – изгряващата звезда на Кьолн. Според Кроос именно тези млади таланти могат да вдъхнат нов живот на Бундестима и да върнат Германия на върха на световния футбол.


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