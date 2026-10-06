Кирил Десподов се завърна към тренировките с отбора

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов направи важна крачка към своето завръщане на футболния терен. Нападателят поднови занимания с основната група на ПАОК, съобщава гръцкото издание SDNA.

29-годишният футболист се включи в част от сутрешната тренировка на солунския тим, след като през последните седмици работеше по индивидуална програма и постепенно увеличаваше физическото натоварване.

Десподов не е играл от края на март заради здравословен проблем с палеца на левия крак. Първоначално медицинският щаб на ПАОК е избрал консервативен подход, като е започнал лечение с медикаменти за овладяване на инфекцията.

Терапията обаче не дала желания резултат и се наложила хирургическа намеса. В началото на май българският национал е претърпял операция, след което започна продължителен период на възстановяване.

Оттогава Десподов тренираше по специално изготвен режим, като натоварванията му бяха увеличавани постепенно. Напредъкът в последните седмици явно е убедил медицинския и треньорския щаб на ПАОК, че нападателят вече може да започне частично занимания с останалите си съотборници.

Фактът, че българинът отново е на терена заедно с основната група, е положителен сигнал за неговото физическо състояние. Все още обаче не е ясно кога точно Десподов ще получи разрешение да участва пълноценно в официален мач.

Завръщането му е важно не само за ПАОК, но и за българския национален отбор. Десподов е един от основните лидери на „лъвовете“ и неговото присъствие на терена може да даде допълнителна класа и опит на тима.

Очакванията са възстановяването да продължи поетапно, без да се предприемат излишни рискове. Ако процесът протече по план, капитанът на България може в близко бъдеще отново да бъде на разположение на треньорския щаб на ПАОК.