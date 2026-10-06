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Добра новина за Барселона: Френки де Йонг направи важна крачка към завръщането

Добра новина за Барселона: Френки де Йонг направи важна крачка към завръщането

6 Октомври, 2026 22:47 479 0

  • френки де йонг-
  • барселона-
  • ханзи флик-
  • ла лига-
  • хетафе

До този момент 29-годишният футболист се подготвяше по индивидуална програма

Добра новина за Барселона: Френки де Йонг направи важна крачка към завръщането - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френки де Йонг направи важна крачка към дългоочакваното си завръщане в състава на Барселона. Нидерландският полузащитник за първи път след сериозната си травма в коляното се включи в част от тренировката на тима заедно със своите съотборници.

До този момент 29-годишният футболист се подготвяше по индивидуална програма, но постепенно натоварванията му се увеличават. Участието в заниманието с групата е още един положителен знак за възстановяването му.

Де Йонг все още не е записал игрови минути за Барселона през настоящия сезон, а треньорът Ханзи Флик няма намерение да форсира процеса. Германският специалист ще даде необходимото време на халфа да възстанови оптималната си физическа форма.

Очакванията са нидерландецът да бъде готов за официален мач по-късно през октомври. Това означава, че той почти сигурно няма да бъде на разположение за предстоящото домакинство срещу Хетафе.

Барселона приема Хетафе в събота в двубой от осмия кръг на Ла Лига, докато щабът на каталунците ще продължи да следи внимателно възстановяването на един от ключовите си полузащитници.


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