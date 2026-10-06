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Георги Иванов прави дебюта си за България именно в Люксембург преди 30 години

Георги Иванов прави дебюта си за България именно в Люксембург преди 30 години

6 Октомври, 2026 13:00 510 8

  • георги иванов-
  • футбол-
  • българия-
  • люксембург

Довечера трикольорите, водени от Атанас Рибарски, излизат срещу футболистите от Великото херцогство в среща от Лига на нациите

Георги Иванов прави дебюта си за България именно в Люксембург преди 30 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преди три десетилетия без два дни президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов направи дебют за националния тим. Легендарният голмайстор на Левски записа своя мач номер 1 с фланелката на България срещу Люксембург на 8 октомври 1996 г.

Довечера трикольорите, водени от Атанас Рибарски, излизат срещу футболистите от Великото херцогство в среща от Лига на нациите. Гонзо регистрира първите си минути за "А" отбора в квалификацията за Мондиал'98, играна на стадион "Жози Бартел" и спечелена от нашите с 2:1.

Тогавашният национален селекционер Христо Бонев пусна като титуляр 20-годишния нападател на Локомотив (Пловдив), който беше заменен в средата на второто полувреме от настоящия член на Съвета на директорите в Левски Даниел Боримиров.

България спечели с 2:1, след като в края на първото полувреме Емил Костадинов посрещна центриране отляво на Красимир Балъков и по отличен начин с глава матира вратаря на домакините. След почивката Люксембург докосна изравняването, но Борислав Михайлов спаси майсторски мрежата си, в един от своите последни мачове под българската рамка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 3 Отговор
    То и на сегашния мач е по-добре Гонзо да излезе да играе на терена.

    13:02 06.10.2026

  • 2 Рендето вьорнер

    8 1 Отговор
    И като футболист си беше дърво, а сега и като президент.

    13:02 06.10.2026

  • 3 ДАСКАЛ

    5 0 Отговор
    Хайде сега - сбогом БФС

    13:14 06.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    И с какво да го помним,че е пълен н-еК,адърник като футболист и като шеф на БФС

    13:19 06.10.2026

  • 5 Иван Попов

    5 2 Отговор
    И в кой западен клуб е успял,че не се сещам

    13:20 06.10.2026

  • 6 Някой

    3 1 Отговор
    Георги Иванов имаше всичко на всичко 4 гола за 30 или повече срещи. Като 2 бяха срещу Сан Марино ли. Още 1 срещу такъв отбор футболно джудже. И май някакъв срещу някаква Ирландия.

    13:21 06.10.2026

  • 7 0cмакласник

    2 1 Отговор
    Оставкаааа!! нека дърник !!

    13:38 06.10.2026

  • 8 Биефисе

    1 0 Отговор
    C Гонзалин и тези играчи ще копаем дъното още мнооого

    14:19 06.10.2026

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