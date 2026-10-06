Георги Иванов прави дебюта си за България именно в Люксембург преди 30 години

Преди три десетилетия без два дни президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов направи дебют за националния тим. Легендарният голмайстор на Левски записа своя мач номер 1 с фланелката на България срещу Люксембург на 8 октомври 1996 г.
Довечера трикольорите, водени от Атанас Рибарски, излизат срещу футболистите от Великото херцогство в среща от Лига на нациите. Гонзо регистрира първите си минути за "А" отбора в квалификацията за Мондиал'98, играна на стадион "Жози Бартел" и спечелена от нашите с 2:1.
Тогавашният национален селекционер Христо Бонев пусна като титуляр 20-годишния нападател на Локомотив (Пловдив), който беше заменен в средата на второто полувреме от настоящия член на Съвета на директорите в Левски Даниел Боримиров.
България спечели с 2:1, след като в края на първото полувреме Емил Костадинов посрещна центриране отляво на Красимир Балъков и по отличен начин с глава матира вратаря на домакините. След почивката Люксембург докосна изравняването, но Борислав Михайлов спаси майсторски мрежата си, в един от своите последни мачове под българската рамка.
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