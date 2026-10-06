Кристиано Роналдо чака нова повиквателна за Португалия

Кристиано Роналдо няма намерение да слага край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Звездата публикува официално послание, в което потвърди, че остава на разположение на селекционера и очаква да бъде част от състава за предстоящия международен прозорец през ноември.

Роналдо използва изявлението си и за да се извини на португалските фенове и своите съотборници за начина, по който е напуснал лагера на националния тим. В същото време капитанът отправи остри критики към начина, по който Жорже Жезус е реагирал на ситуацията, като обвини специалиста и че не е спазил дадената дума.

Въпреки напрежението около последните събития, Роналдо даде ясно да се разбере, че бъдещето му с националния отбор продължава.

Футболистът коментира и разговорите за евентуално официално сбогуване с Португалия. По думите му подобен момент ще настъпи, но за него на този етап най-важно остава да бъде на терена и да се състезава.

„Чувам много да се говори за прощални мачове, че трябва да имам достойно сбогуване и че федерацията иска да ми даде тази възможност. Научих в живота, гладен и без нищо за ядене много пъти, че никой нищо не дава на никого. Мога да обещая на всички мои фенове и особено на всички португалци, че ще направим един или повече прощални мачове. Ще има време за това“, заяви Роналдо.

Носителят на пет „Златни топки“ подчерта, че когато става дума за националния отбор, мислите му са свързани преди всичко с футбола и желанието да се състезава.

Роналдо припомни и тежък момент от кариерата си, когато е научил за смъртта на баща си, но въпреки това е останал с националния тим до края на следващия мач.

„Така че, ако съм добре физически, играя в моя клуб, с голове, надявам се, след изтърпяване на наказанието, което ми бъде наложено, ще бъда на разположение, както винаги съм бил до днес, да се състезавам и да печеля за нашия национален отбор“, категоричен е Роналдо.

Така CR7 сложи край на спекулациите за непосредствено отказване от Португалия и потвърди готовността си отново да облече екипа на националния тим през ноември.