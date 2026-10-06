Григор Димитров заблестя на първия ред на модния шоурум на Lacoste в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път доказа, че се чувства еднакво уверен както на корта, така и под светлините на прожекторите на световната модна сцена. Българинът, който е сред ключовите глобални посланици на френския бранд Lacoste, бе сред най-специалните и коментирани гости на бляскавото ревю на марката по време на Седмицата на модата в Париж.

Първата ни ракета се нареди до най-големите имена в шоубизнеса и спорта на първия ред на дефилето, представило новата колекция Пролет/Лято 2027 на марката. Григор привлече обективите на световните фотографи, позирайки в компанията на холивудската икона Ума Търмън и легендарната си колежка от корта Винъс Уилямс, с която поддържат дългогодишно приятелство. Сред останалите знаменитости на събитието изпъкнаха актьорите Адриан Броуди и Тейлър Захар Перес, както и бившата звезда от НБА Дуейн Уейд.

„Беше невъзможно да се концентрирам върху шоуто на Lacoste заради Григор“, коментираха възхитени фенове в социалните мрежи.

Новата колекция на творческия директор Пелагия Колотоурос пренесе автентичния дух на тениса директно на модния подиум, предлагайки перфектен баланс между богатото спортно наследство на основателя Рене Лакост и съвременния градски шик.

Моделите умело съчетаваха емблематичните за бранда плисирани поли, тенис поло фланелки и класически трикотажни панталони с по-екстравагантни елементи като коприна, мрежеста дантела и метални детайли. Доминираха традиционните за френската марка зелени, сини и бели нюанси, символизиращи победата, които контрастираха по модерен начин с по-земни и смели тонове. Основният акцент бе поставен върху олекотените материи и свободата на движението, превръщайки спортното облекло в изискан избор за ежедневието.

Grigor Dimitrov @GrigorDimitrov @atptour @Lacoste https://t.co/Xi8qRBlnPG — griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) October 5, 2026