Григор Димитров заблестя на първия ред на модния шоурум на Lacoste в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път доказа, че се чувства еднакво уверен както на корта, така и под светлините на прожекторите на световната модна сцена. Българинът, който е сред ключовите глобални посланици на френския бранд Lacoste, бе сред най-специалните и коментирани гости на бляскавото ревю на марката по време на Седмицата на модата в Париж.
Първата ни ракета се нареди до най-големите имена в шоубизнеса и спорта на първия ред на дефилето, представило новата колекция Пролет/Лято 2027 на марката. Григор привлече обективите на световните фотографи, позирайки в компанията на холивудската икона Ума Търмън и легендарната си колежка от корта Винъс Уилямс, с която поддържат дългогодишно приятелство. Сред останалите знаменитости на събитието изпъкнаха актьорите Адриан Броуди и Тейлър Захар Перес, както и бившата звезда от НБА Дуейн Уейд.
„Беше невъзможно да се концентрирам върху шоуто на Lacoste заради Григор“, коментираха възхитени фенове в социалните мрежи.
Новата колекция на творческия директор Пелагия Колотоурос пренесе автентичния дух на тениса директно на модния подиум, предлагайки перфектен баланс между богатото спортно наследство на основателя Рене Лакост и съвременния градски шик.
Моделите умело съчетаваха емблематичните за бранда плисирани поли, тенис поло фланелки и класически трикотажни панталони с по-екстравагантни елементи като коприна, мрежеста дантела и метални детайли. Доминираха традиционните за френската марка зелени, сини и бели нюанси, символизиращи победата, които контрастираха по модерен начин с по-земни и смели тонове. Основният акцент бе поставен върху олекотените материи и свободата на движението, превръщайки спортното облекло в изискан избор за ежедневието.
Grigor Dimitrov @GrigorDimitrov @atptour @Lacoste https://t.co/Xi8qRBlnPG— griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) October 5, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истински българин !
Коментиран от #5
23:13 06.10.2026
2 Някоя си
23:15 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
НАПИШЕТТЕ ТЕКСТ И ЗА ТОАЛЕТНАТА МУ? ДАЛИ Е ЛУКСОЗНА! ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!!!
23:32 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стефан Владиславов
23:50 06.10.2026
7 Григорианеца
23:59 06.10.2026