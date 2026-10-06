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Григор Димитров заблестя на първия ред на модния шоурум на Lacoste в Париж

Григор Димитров заблестя на първия ред на модния шоурум на Lacoste в Париж

6 Октомври, 2026 23:10 606 7

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Първата ни ракета се нареди до най-големите имена в шоубизнеса и спорта на първия ред на дефилето

Григор Димитров заблестя на първия ред на модния шоурум на Lacoste в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път доказа, че се чувства еднакво уверен както на корта, така и под светлините на прожекторите на световната модна сцена. Българинът, който е сред ключовите глобални посланици на френския бранд Lacoste, бе сред най-специалните и коментирани гости на бляскавото ревю на марката по време на Седмицата на модата в Париж.

Първата ни ракета се нареди до най-големите имена в шоубизнеса и спорта на първия ред на дефилето, представило новата колекция Пролет/Лято 2027 на марката. Григор привлече обективите на световните фотографи, позирайки в компанията на холивудската икона Ума Търмън и легендарната си колежка от корта Винъс Уилямс, с която поддържат дългогодишно приятелство. Сред останалите знаменитости на събитието изпъкнаха актьорите Адриан Броуди и Тейлър Захар Перес, както и бившата звезда от НБА Дуейн Уейд.

„Беше невъзможно да се концентрирам върху шоуто на Lacoste заради Григор“, коментираха възхитени фенове в социалните мрежи.


Новата колекция на творческия директор Пелагия Колотоурос пренесе автентичния дух на тениса директно на модния подиум, предлагайки перфектен баланс между богатото спортно наследство на основателя Рене Лакост и съвременния градски шик.

Моделите умело съчетаваха емблематичните за бранда плисирани поли, тенис поло фланелки и класически трикотажни панталони с по-екстравагантни елементи като коприна, мрежеста дантела и метални детайли. Доминираха традиционните за френската марка зелени, сини и бели нюанси, символизиращи победата, които контрастираха по модерен начин с по-земни и смели тонове. Основният акцент бе поставен върху олекотените материи и свободата на движението, превръщайки спортното облекло в изискан избор за ежедневието.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истински българин !

    0 6 Отговор
    Бъди здрав и успешни участия с максимален резултат !!!

    Коментиран от #5

    23:13 06.10.2026

  • 2 Някоя си

    4 0 Отговор
    Също като български футболист, който блести по кръчмите, и никога не блести на игрището.

    23:15 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    2 0 Отговор
    защо ни занимавате с някакъв си спортист? кАКВО ТОЛКОВА Е ВАЖНО КАК СЕ Е ОБЛЯКЪЛ?
    НАПИШЕТТЕ ТЕКСТ И ЗА ТОАЛЕТНАТА МУ? ДАЛИ Е ЛУКСОЗНА! ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!!!

    23:32 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стефан Владиславов

    0 0 Отговор
    Той вече одъртя, да прави бенефис и да се връща в Ъскуу да прави квартален клуб.

    23:50 06.10.2026

  • 7 Григорианеца

    0 0 Отговор
    Лакосте му плащат милиони долари за да им е рекламно лице,и да ходи на такива модни вечеринки

    23:59 06.10.2026

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