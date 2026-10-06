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Шампионът Ландо Норис може да загуби световната титла още в Сингапур

Шампионът Ландо Норис може да загуби световната титла още в Сингапур

6 Октомври, 2026 22:25 336 0

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В момента пилотът на Макларън заема шестата позиция

Шампионът Ландо Норис може да загуби световната титла още в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ландо Норис е изправен пред опасността да се прости с надеждите си за защита на световната титла във Формула 1 още този уикенд. Британецът може да загуби короната си цели шест кръга преди края на сезон 2026, ако развитието на състезанието в Сингапур се окаже неблагоприятно за него.

В момента Норис заема шестата позиция в генералното класиране и има пасив от 132 точки спрямо лидера Андреа Кими Антонели. За да отпадне окончателно от битката за титлата след надпреварата на „Марина Бей“, разликата между двамата трябва да достигне поне 150 точки.

При подобен сценарий британският пилот няма да може математически да настигне Антонели в оставащите шест състезания и ще загуби възможността да защити шампионската си титла.

Това би поставило Норис в любопитна статистическа компания. Ако още в Сингапур отпадне от борбата, той ще бъде първият действащ световен шампион от Дженсън Бътън през 2010 година насам, който не успява да направи нито една успешна защита на титлата си.

В тази статистика не влиза Нико Розберг. Германецът спечели шампионата през 2016 година, но само дни след триумфа си обяви оттеглянето си от Формула 1 и така изобщо не стартира опит за защита на короната.

Предстоящото състезание в Сингапур следователно може да сложи край на шампионските амбиции на Норис много преди финала на сезона.


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