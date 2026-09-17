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ПСЖ се опитва да отмъкне един от най-големите английски таланти

ПСЖ се опитва да отмъкне един от най-големите английски таланти

17 Септември, 2026 16:45 493 0

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Парижани проявяват сериозен интерес към 15-годишния юноша на Манчестър Юнайтед

ПСЖ се опитва да отмъкне един от най-големите английски таланти - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският гранд Пари Сен Жермен е най-новото име, свързвано с една от изгряващите звезди на Висшата лига – Джей Джей Габриел.

Според информация на Get French Football, парижани проявяват сериозен интерес към 15-годишния юноша на Манчестър Юнайтед.

Новината идва само седмица след като тийнейджърът предизвика истински фурор, изпращайки официално писмо за напускане до ръководството на „червените дяволи“. С него той уведоми клуба, че възнамерява да си тръгне през следващия юни, когато договорът му изтича. Основната причина за решението му е липсата на ясен път към първия отбор.

Въпреки че от Манчестър Юнайтед са убедени, разполагат с девет месеца да променят мнението на младежа и да го задържат на „Олд Трафорд“, конкурентите вече дебнат. Привличането му в ПСЖ обаче поставя въпроса дали Габриел би получил по-добри шансове за изява в Париж, където конкуренцията за първия състав е също толкова ожесточена.


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