ПСЖ се опитва да отмъкне един от най-големите английски таланти

Френският гранд Пари Сен Жермен е най-новото име, свързвано с една от изгряващите звезди на Висшата лига – Джей Джей Габриел.

Според информация на Get French Football, парижани проявяват сериозен интерес към 15-годишния юноша на Манчестър Юнайтед.

Новината идва само седмица след като тийнейджърът предизвика истински фурор, изпращайки официално писмо за напускане до ръководството на „червените дяволи“. С него той уведоми клуба, че възнамерява да си тръгне през следващия юни, когато договорът му изтича. Основната причина за решението му е липсата на ясен път към първия отбор.

Въпреки че от Манчестър Юнайтед са убедени, разполагат с девет месеца да променят мнението на младежа и да го задържат на „Олд Трафорд“, конкурентите вече дебнат. Привличането му в ПСЖ обаче поставя въпроса дали Габриел би получил по-добри шансове за изява в Париж, където конкуренцията за първия състав е също толкова ожесточена.