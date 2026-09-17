Юрген Клоп: Футболистите трябва да се адаптират към нов начин на игра

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп даде пресконференция, след като обяви първите си повиквателни. Опитният специалист повика 44 футболисти за предстоящите четири мача от Лига на нациите.

Новият селекционер на Германия потвърди, че Марк-Андре тер Стеген ще бъде първи избор за вратар. "В момента той е №1 и ще започне първата среща. Екипът се нуждае от стабилност и ядро, а след това можеш да обградиш това с много млади играчи. Отдавна познавам Марк. Мануел Нойер беше най-добрият вратар в света дълго време. Въпреки това всеки знаеше, че тер Стеген също е световна класа. След това той претърпя контузия в нещастен момент. В момента той е в добра форма и е същият вратар, какъвто беше преди. Той донася опит със себе си. Той прави много добро впечатление в Аякс. Всичко зависи от това как ще се представи", коментира Клоп.

"Йозуа Кимих? Разбира се, играч с неговия опит, на неговата възраст, трябва да покаже пътя. Но трябва да се адаптираме към нов начин на игра. Има тактически аспекти, които трябва да вземем предвид, включително как ще работим без топката. Нямам никакво съмнение, че той ще реализира потенциала си при нас. И да, ние го виждаме като полузащитник. Никога не сме водили разговор, в който да говорим за него като за десен защитник", коментира още Клоп.

"Вчера вечер пак говорих с Феликс Кайдел и го попитах как са минали последните 16 или 17 часа след като някой разкри, че ще бъде в състава. И между другото, мога да кажа, че напълно ми е все тая, че излезе по-рано. Абсолютно няма проблем с това. Просто ми се струва малко жалко човек да си печели хляба, като пуска неща по-рано, отколкото наистина трябва", добави той.

„Занимавам се с тази работа от 25 години; Юлиан Нагелсман тогава беше на 13. Имам огромно уважение към него. Имах много трудности да играя срещу Хофенхайм, когато им беше треньор. Той е изключителен треньор на 100%", добави той.

"Когато срещнах Ленарт Карл за първи път и стиснах ръката му, веднага разбрах: това момче е готово. Той е истинска сила и много уверен, с много приятни маниери. Той е дързък, което ми харесва. Имаше някои изключителни моменти преди контузията си. Том Бишоф ще бъде с нас за вторите мачове. За първите ще е част от младежкия национален отбор, където е капитан. Това е говорено и с Венсан Компани".

"Виртц? Разговорът с Фло беше много приятен. От време на време поддържаме връзка. Мисля, че той е играчът, който е изминал най-много дистанция в Ливърпул този сезон, така че желанието определено е налице. Трябва да се откъснем от очакването да виждаме специални моменти от него. Той трябва да ни помага като екип. Трябва да се погрижим Фло да се чувства комфортно с нас. Когато екипът работи, тогава всеки играч блести в резултат на това. Трябва да сме доволни, когато Фло Вирц изиграе мач, в който е дал всичко от себе си, но не е отбелязал гол или асистенция. Просто трябва да дадем на момчето чувството: „Това беше повече от достатъчно днес. Ти ни помогна като екип. Спечелихме с 1–0 или 2–0.“ – И тогава всички експерти по света седят и обсъждат защо той все още не се е справил. Има също толкова много причини да се каже: „Той работи перфектно добре.“ Сега нека направим следващите стъпки заедно.“ – това важи за Фло и за всички останали", добави селекционерът на Германия.