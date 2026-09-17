Новини
Спорт »
Бг футбол »
Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

17 Септември, 2026 16:30 250 2

  • левски-
  • бфс-
  • футбол-
  • цска

Ще има частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион "Васил Левски"

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Апелативната комисия към БФС уважи жалбата на Левски срещу решението на Дисциплинарната комисия сектор "А" да остане затворен за следващото домакинство на тима - дербито срещу ЦСКА на 8 ноември. "Ще има частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион "Васил Левски", като не се допуска публика на блокове 9, 10, 11 и 12 от сектор А", информираха от футболната централа.

Причината за наложената санкция бе хвърлената стъклена бутилка от страна на феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов, който пострада мача за Суперкупа на България, спечелен от армейците с 4:2. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, подчертаха от Апелативната комисия.

Ето какво написаха от Апелативната комисия към БФС:

Относно: Жалба на ПФК „Левски” гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 10.09.2026 година

Апелативната комисия след, като се запозна с жалбата и доказателствата към нея, вземайки предвид, че наказанието наложено от ДП на ПФК „Левски“ гр. София ще бъде изтърпяно на Национален стадион „Васил Левски“ , където има задължителни буферни зони за отделяне на двата отбора и намаляващи броя на привържениците искащи да наблюдават срещата, както и да осигури наказанието да бъде изтърпяно от привържениците от блоковете извършили нарушението:

РЕШИ: На основание чл. 62, ал. 3 от Дисциплинарен правилник за сезон 2026/2027 г. изменя решението на ДК при БФС от 10.09.2026 г. за ПФК „Левски“ гр. София в частта относно пространствения обхват на наказанието, като определя частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион „Васил Левски“, като не се допуска публика на блокове 9,10,11 и 12 от сектор „А“.

Потвърждава решението в останалата обжалвана част, включително срока от една среща. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Литекс не е цска, цска го няма вече 10 години.

    16:37 17.09.2026

  • 2 солаков

    0 1 Отговор
    точно така, моето оборче не трябва да се наказва и винаги трябва да е шампион, дори и при деби лите!

    16:37 17.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове