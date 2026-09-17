Лудогорец официално пусна Райс в Трабзонспор срещу солидна компенсация, вече се водят преговори за нов треньор

Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския клуб. Това съoбщиха официално от лагера на 14-кратните шампиони.

Ето какво написаха от Разград:

Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския клуб.

Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги преговори за компенсацията Лудогорец разреши на немския специалист да замине за Трабзон.

Ръководството на клуба се съгласи да влезе в преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов старши треньор. Също така Томас Райс изрази силното си желание да се възползва от шанса да тренира световни звезди като Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана.

Лудогорец, който през последните години реализира впечатляващи трансфери на играчи, за първи път договори преминаване на свой треньор в друг клуб срещу солидна компенсация. Това за пореден път показва, че клубът, освен отлични играчи, привлича и отлични треньори.

В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. Дотогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник".