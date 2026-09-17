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Лудогорец преговаря с бивш треньор на Ивайло Чочев, твърдят в Италия

Лудогорец преговаря с бивш треньор на Ивайло Чочев, твърдят в Италия

17 Септември, 2026 16:00 471 0

  • лудогорец-
  • трабзонспор-
  • томас райс-
  • джанлука ди марцио-
  • джузепе якини

Последната работа на 62-годишния Якини е от 2024 година

Лудогорец преговаря с бивш треньор на Ивайло Чочев, твърдят в Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец не губи време и търси усилено нов треньор, който да замени напусналия в посока Трабзонспор - Томас Райс. Авторитетният италиански журналист Джанлука Ди Марцио разкри, че "орлите" преговарят с Джузепе Якини, който в момента е свободен.

Последната работа на 62-годишния Якини е от 2024 година. В своята дълга кариера той е бил начело още на Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца и Чезена.

Сега пред него може да се открие възможност за първа работа извън Италия. В Палермо Джузепе Якини е бил треньор на настоящия халф на Лудогорец - Ивайло Чочев.


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