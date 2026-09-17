Мрачната истина за електромобил на старо или как рекламираната евтина поддръжка се превръща във финансов капан

Мрачната истина за разходите при електрическите автомобили излиза наяве с остаряването на автопарка. Първоначалните обещания за драстично по-евтина поддръжка отстъпват място на една доста по-сложна финансова реалност, показа скорошно проучване на консултантската компания Roland Berger.

В началото прогнозите бяха оптимистични и обещаваха намаление на сервизните разходи с между 25 и 50 процента спрямо конвенционалните автомобили. Днес реалните данни показват доста по-скромно спестяване – едва между 15 и 20 процента. Основната причина е изместването на финансовата тежест към по-късните етапи от живота на превозното средство.

През първите осем до десет години собствениците на електрически модели наистина се наслаждават на по-ниски разходи. Липсата на моторно масло, филтри, ангренажни ремъци и съединители, заедно с по-слабото износване на спирачките благодарение на рекуперацията, спестява между 20 и 40 процента от обичайните суми за обслужване. При стандартните двигатели с вътрешно горене тези периодични разходи са предвидими и равномерно разпределени във времето.

Големият финансов капан обаче се появява след осмата година

Тогава кривата на разходите при електромобилите скача рязко нагоре, а цените за ремонт могат да варират от 5 000 до покъртителните 25 000 евро. Редките посещения в сервиза през първите години често позволяват на малки технически проблеми да останат незабелязани и с времето да прераснат в сериозни повреди. Когато дефектират компоненти като високоволтовата батерия, силовата електроника или самият електромотор, сумите за ремонт стават астрономически. Допълнително усложнение идва от бързо остаряващия софтуер и дълбоко интегрираните части, чиято подмяна изисква специфични и скъпи процедури.

Ситуацията се усложнява и от състоянието на независимия сервизен сектор. След изтичане на гаранцията собствениците търсят по-изгодни алтернативи на официалните дилъри, но независимите сервизи все още се борят да отговорят на технологичните изисквания. Макар квалификацията и диагностичните възможности да се развиват, в момента специфични дейности като пълна диагностика и ремонт на батерии се извършват предимно от тясноспециализирани компании.