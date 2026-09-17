Мрачната истина за електромобил на старо или как рекламираната евтина поддръжка се превръща във финансов капан

Мрачната истина за разходите при електрическите автомобили излиза наяве с остаряването на автопарка. Първоначалните обещания за драстично по-евтина поддръжка отстъпват място на една доста по-сложна финансова реалност, показа скорошно проучване на консултантската компания Roland Berger.
В началото прогнозите бяха оптимистични и обещаваха намаление на сервизните разходи с между 25 и 50 процента спрямо конвенционалните автомобили. Днес реалните данни показват доста по-скромно спестяване – едва между 15 и 20 процента. Основната причина е изместването на финансовата тежест към по-късните етапи от живота на превозното средство.
През първите осем до десет години собствениците на електрически модели наистина се наслаждават на по-ниски разходи. Липсата на моторно масло, филтри, ангренажни ремъци и съединители, заедно с по-слабото износване на спирачките благодарение на рекуперацията, спестява между 20 и 40 процента от обичайните суми за обслужване. При стандартните двигатели с вътрешно горене тези периодични разходи са предвидими и равномерно разпределени във времето.
Големият финансов капан обаче се появява след осмата година
Тогава кривата на разходите при електромобилите скача рязко нагоре, а цените за ремонт могат да варират от 5 000 до покъртителните 25 000 евро. Редките посещения в сервиза през първите години често позволяват на малки технически проблеми да останат незабелязани и с времето да прераснат в сериозни повреди. Когато дефектират компоненти като високоволтовата батерия, силовата електроника или самият електромотор, сумите за ремонт стават астрономически. Допълнително усложнение идва от бързо остаряващия софтуер и дълбоко интегрираните части, чиято подмяна изисква специфични и скъпи процедури.
Ситуацията се усложнява и от състоянието на независимия сервизен сектор. След изтичане на гаранцията собствениците търсят по-изгодни алтернативи на официалните дилъри, но независимите сервизи все още се борят да отговорят на технологичните изисквания. Макар квалификацията и диагностичните възможности да се развиват, в момента специфични дейности като пълна диагностика и ремонт на батерии се извършват предимно от тясноспециализирани компании.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Електрокараджия
Коментиран от #5, #7
13:51 17.09.2026
2 двг е ужас
13:57 17.09.2026
3 Симо Доктора
13:59 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е
До коментар #1 от "Електрокараджия":Овчаря бута стадото към бензиностанцията да плаща по две евро за литър, за да му е евтин ремонта на 20-годишният премиум за 5 000 евро, на който изминаването на 20 000 км годишно му струват 2500 евро и на всеки две години плаща цялата сума за автомобила само на бензиностанцията. Като го карам 10 години плащаш 5000 за автомобил и 25 000 на бензиностанцията.
Това на 100% за разлика от ремонта на батерията, която се налага на 0,01% от собствениците.
14:11 17.09.2026
6 Хохо Бохо
14:12 17.09.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "Електрокараджия":Само една сметка ще направя. Гаранцията на Тесла, е 200 хиляди километра. При разход на 14 евро на 100 при ДВГ, за 200 хиляди километра са 28 хиляди евро само горивото! Ремонтите и сервизите няма да ги смятам,да не ви стане лошо. Един ден ще минете на електричка и ще си викате - лелеее, защо не съм минал на ток по-рано. Но това е малко по-късно. А сега си плащайте по 2 евро на литър и си мислете, колко са зле тези с електричките!
14:15 17.09.2026
8 Така е
Коментиран от #10, #11
14:22 17.09.2026
9 Така е
Коментиран от #12, #13
14:27 17.09.2026
10 Хахахаха
До коментар #8 от "Така е":Не се оплаквай, никой не прави като теб. Човек си купува нова, а старата се продава на части. Дет се вика - имал си бол пари, дал си. Само не разбрах, как си сменял батерия за 20 хиляди евро на Модел С, като тя ползвана Модел С със здрава батерия се продава за по-малко пари. Но знам ли, има всякакви хора.
14:28 17.09.2026
11 Не ти вярвам!
До коментар #8 от "Така е":Дай VIN номера да проверя този ремонт.
14:30 17.09.2026
12 Хахахаха
До коментар #9 от "Така е":Е кой купува електричка, да зарежда само на станция бе Илия? Те и цените не са такива, каквито ги пишеш, но и човек не зарежда на станции постоянно. И ти ли живееш в блок и си на осмия етаж?
14:31 17.09.2026
13 Хахахаха
До коментар #9 от "Така е":Не разбрахте, че всеки контакт ви е "зарядна станция".
14:32 17.09.2026
14 Георги
14:35 17.09.2026
15 УНСС
Умните хора винаги правят тази сметка и на нейна база правят избора си. Отсега ви казвам, че за 1000 километра годишно не си заслужава да се купува автомобил.
Коментиран от #16
14:36 17.09.2026
16 Хахахаха
До коментар #15 от "УНСС":Така е. Точен коментар и аз съм го писал преди. Колата се купува, за да се кара, а тогава се смятат с разходите за експлоатация. Не смятате само началната цена. И още нещо, като смятате с дизел, си вижте разхода за последните 20 хиляди километра на дизела. Не пишете разхода при 120 на магистрала. Като караш 300 дни в годината в града и 30 дни извън града, разхода не ти е 4 на 100. Както и при електричката. Разхода може да е и 20 на 100 на магистрала, но е 12-13 в града. И си гледаш средния за дълъг период, за да си видиш разходите.
14:43 17.09.2026