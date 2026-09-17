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Мрачната истина за електромобил на старо или как рекламираната евтина поддръжка се превръща във финансов капан

Мрачната истина за електромобил на старо или как рекламираната евтина поддръжка се превръща във финансов капан

17 Септември, 2026 13:46 4 037 16

  • автомобилът на старо-
  • електромобили-
  • поддръжка

Проучване на Roland Berger разкрива, че спестяванията от сервиз намаляват с годините, а ремонтите след осмата година могат да струват до 25 000 евро

Мрачната истина за електромобил на старо или как рекламираната евтина поддръжка се превръща във финансов капан - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мрачната истина за разходите при електрическите автомобили излиза наяве с остаряването на автопарка. Първоначалните обещания за драстично по-евтина поддръжка отстъпват място на една доста по-сложна финансова реалност, показа скорошно проучване на консултантската компания Roland Berger.

В началото прогнозите бяха оптимистични и обещаваха намаление на сервизните разходи с между 25 и 50 процента спрямо конвенционалните автомобили. Днес реалните данни показват доста по-скромно спестяване – едва между 15 и 20 процента. Основната причина е изместването на финансовата тежест към по-късните етапи от живота на превозното средство.

През първите осем до десет години собствениците на електрически модели наистина се наслаждават на по-ниски разходи. Липсата на моторно масло, филтри, ангренажни ремъци и съединители, заедно с по-слабото износване на спирачките благодарение на рекуперацията, спестява между 20 и 40 процента от обичайните суми за обслужване. При стандартните двигатели с вътрешно горене тези периодични разходи са предвидими и равномерно разпределени във времето.

Големият финансов капан обаче се появява след осмата година

Тогава кривата на разходите при електромобилите скача рязко нагоре, а цените за ремонт могат да варират от 5 000 до покъртителните 25 000 евро. Редките посещения в сервиза през първите години често позволяват на малки технически проблеми да останат незабелязани и с времето да прераснат в сериозни повреди. Когато дефектират компоненти като високоволтовата батерия, силовата електроника или самият електромотор, сумите за ремонт стават астрономически. Допълнително усложнение идва от бързо остаряващия софтуер и дълбоко интегрираните части, чиято подмяна изисква специфични и скъпи процедури.

Ситуацията се усложнява и от състоянието на независимия сервизен сектор. След изтичане на гаранцията собствениците търсят по-изгодни алтернативи на официалните дилъри, но независимите сервизи все още се борят да отговорят на технологичните изисквания. Макар квалификацията и диагностичните възможности да се развиват, в момента специфични дейности като пълна диагностика и ремонт на батерии се извършват предимно от тясноспециализирани компании.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електрокараджия

    10 3 Отговор
    Яко ги набутаха уфсете

    Коментиран от #5, #7

    13:51 17.09.2026

  • 2 двг е ужас

    5 2 Отговор
    в модерните му варианти

    13:57 17.09.2026

  • 3 Симо Доктора

    4 7 Отговор
    Отнася се основно за електрическите автомобили произведени в Китайската Народна Република.

    13:59 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Електрокараджия":

    Овчаря бута стадото към бензиностанцията да плаща по две евро за литър, за да му е евтин ремонта на 20-годишният премиум за 5 000 евро, на който изминаването на 20 000 км годишно му струват 2500 евро и на всеки две години плаща цялата сума за автомобила само на бензиностанцията. Като го карам 10 години плащаш 5000 за автомобил и 25 000 на бензиностанцията.

    Това на 100% за разлика от ремонта на батерията, която се налага на 0,01% от собствениците.

    14:11 17.09.2026

  • 6 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Уникааална глупост. На Тесла 2 нотора + батерия струват 12000 евра!!! Цялата батерия да я смениш, без баланс и ремонт, сано болтаджийска работа + 2 мотора!!! А Теслите спойойно минават нат 500000, ама спойойно

    14:12 17.09.2026

  • 7 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Електрокараджия":

    Само една сметка ще направя. Гаранцията на Тесла, е 200 хиляди километра. При разход на 14 евро на 100 при ДВГ, за 200 хиляди километра са 28 хиляди евро само горивото! Ремонтите и сервизите няма да ги смятам,да не ви стане лошо. Един ден ще минете на електричка и ще си викате - лелеее, защо не съм минал на ток по-рано. Но това е малко по-късно. А сега си плащайте по 2 евро на литър и си мислете, колко са зле тези с електричките!

    14:15 17.09.2026

  • 8 Така е

    4 1 Отговор
    За доставка и подмяна на батерията на Тесла платих 20000 евра в сервиз в Германия.

    Коментиран от #10, #11

    14:22 17.09.2026

  • 9 Така е

    5 1 Отговор
    Де го Илия на кирия.За 200000 км при 20квтч/100 по 0,90 евро/квтч на зарядна са 36000 евро само за електроенергия.

    Коментиран от #12, #13

    14:27 17.09.2026

  • 10 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Не се оплаквай, никой не прави като теб. Човек си купува нова, а старата се продава на части. Дет се вика - имал си бол пари, дал си. Само не разбрах, как си сменял батерия за 20 хиляди евро на Модел С, като тя ползвана Модел С със здрава батерия се продава за по-малко пари. Но знам ли, има всякакви хора.

    14:28 17.09.2026

  • 11 Не ти вярвам!

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Дай VIN номера да проверя този ремонт.

    14:30 17.09.2026

  • 12 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Е кой купува електричка, да зарежда само на станция бе Илия? Те и цените не са такива, каквито ги пишеш, но и човек не зарежда на станции постоянно. И ти ли живееш в блок и си на осмия етаж?

    14:31 17.09.2026

  • 13 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Не разбрахте, че всеки контакт ви е "зарядна станция".

    14:32 17.09.2026

  • 14 Георги

    3 0 Отговор
    всички цени са верни, само сте забравили да отбележите, че става дума не за РЕМОНТ , а за подмяна на части и то от официален сервиз с оригинални! Айде сметнете на 10 годишна двг кола подмените в официален сервиз с оригинални части. Да 25000 може да бъде стряскаща цена, но колко често и на каква точно кола? Ако ти гръмне двигателя/кутията на Q7,X7 колко ще струва смяната в официален сервиз с оригинални части.

    14:35 17.09.2026

  • 15 УНСС

    4 0 Отговор
    Съществува pараметърът Пълна цена на притежание. Тя включва покупната цена и всички разходи (гориво, такси и данъци, консумативи, сервизен труд) за периода на експлоатация. Ако автомобилът се продаде на края на експлотационния период тази сума се изважда. Накрая като се раздели ТСО на изминатите километри се получава на каква реално цена се возиш.

    Умните хора винаги правят тази сметка и на нейна база правят избора си. Отсега ви казвам, че за 1000 километра годишно не си заслужава да се купува автомобил.

    Коментиран от #16

    14:36 17.09.2026

  • 16 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "УНСС":

    Така е. Точен коментар и аз съм го писал преди. Колата се купува, за да се кара, а тогава се смятат с разходите за експлоатация. Не смятате само началната цена. И още нещо, като смятате с дизел, си вижте разхода за последните 20 хиляди километра на дизела. Не пишете разхода при 120 на магистрала. Като караш 300 дни в годината в града и 30 дни извън града, разхода не ти е 4 на 100. Както и при електричката. Разхода може да е и 20 на 100 на магистрала, но е 12-13 в града. И си гледаш средния за дълъг период, за да си видиш разходите.

    14:43 17.09.2026