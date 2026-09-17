Почетният президент на Байерн Мюнхен счита Кейн за фаворит за "Златната топка"

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес вярва, че Хари Кейн трябва да е естественият победител за "Златната топка" през тази година, предаде ДПА. "Той абсолютно я заслужава и се надявам, че ще я получи", каза Хьонес пред вестник "Абендцайтунг".

Церемонията ще се проведе на 26 октомври в Лондон, като срещу Кейн претенденти са Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Усман Дембеле и Килиан Мбапе. Хьонес смята, няма никакъв смисъл в това Меси да спечели за пореден път, като заяви, че Кейн прави "фантастичен сезон във всички турнири". "Ако не я заслужава сега, то кога?", попита германецът.

Хьонес посочи също Мбапе, който завърши като голмайстор на Шампионската лига и Световното първенство, но не спечели нито един трофей с Реал Мадрид. "Те дори не станаха шампион на Испания", каза 74-годишният почетен шеф на клуба.

33-годишният Кейн спечели Бундеслигата и Купата на Германия, игра полуфинал в Шампионската лига и като капитан изведе тима на Англия на трето място на Световното първенство. Той спечели и "Златната обувка", за водещ голмайстор на Европа и стана топ реализатор на Бундеслигата за трета поредна година с 36 попадения. Англичанинът вкара 73 гола за тима си и националния отбор през сезона Само Меси е вкарвал повече - 82 за Барселона и Аржентина през сезона 2011-2012.

Последният футболист на Байерн, който спечели "Златната топка", бе Карл-Хайнц Румениге преди 45 години - през 1981, като я спечели и предишната година. Франц Бекенбауер печели като играч на Байерн през 1972 и 1976, а Герд Мюлер я взима през 1970.